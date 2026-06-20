Злом століття чи дивний жарт: у Бразилії люди масово отримали на телефони попередження про "напад прибульців"

У ніч на 20 червня людям у Бразилії масово надійшли на мобільні телефони екстрені сповіщення, в яких йшлося про "мізантропію" та про "напад прибульців". Попередження надійшли від Національної служби цивільної оборони.

Таке несподіване екстрене сповіщення отримали мешканці низки бразильських міст, зокрема Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро Белу-Орізонті, Бразиліа, Сальвадора та інших. Про це пише місцеве медіа Paraná RPC.

Окрім звукового сигналу тривоги, мешканці Ріо-де-Жанейро також повідомили, що отримали текстові повідомлення з незвичайним змістом. Більшість сповіщень містили лише слово "мізантропія", яке означає відразу або неприйняття людства. А в Белу-Орізонті повідомлення звучало так: "Захищайтеся: напад інопланетян, люди, ми прибули, мізантроп".

Після цього Національний секретаріат з питань захисту заявив, що звернеться до федеральної поліції.

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Екстрені сповіщення, які надійшли людям у Бразилії

Таке дивне попередження викликало нерозуміння у людей, які бурхливо обговорювали отримані сповіщення у соцмережах. Воно не мало жодного стосунку до кліматичних явищ або надзвичайних ситуацій, тож спричинило низку питань.

Увагу людей також привернуло те, що у повідомленнях були орфографічні помилки. Сповіщення не були підкріплені жодним підтекстом, що викликало підозри.

Екстрене сповіщення про напад прибульців, яке отримали мешканці Бразилії

Що кажуть офіційні служби

Національна цивільна оборона Бразилії згодом повідомила, що платформа, яку було застосовано для розсилання повідомлень, була відключена близько 01:00 години у суботу після того, як "зазнала вторгнення".

Відомство з'ясувало, що попередження було надіслано дистанційно невідомою особою, яка не мала на це відповідного дозволу і, ймовірно, стало наслідком хакерської атаки. Людей заспокоїли, що жодні офіційні служби таких повідомлень не надсилали, оскільки на той момент "не було жодних небезпечних ситуацій, пов'язаних з природними катастрофами".

Видання SouBrasília пише, що наразі розслідуються дві версії інциденту: технічний збій у системі та можливість хакерської атаки. Однак поки що жодна з них офіційно не була виключена.

Нагадаємо, у лютому видання PhoneArena розповідало, як багато користувачів iPhone отримали "неприйнятні" повідомлення на смартфони.

Також BBC писало про те, як система оповіщення дала збій під час землетрусу у Туреччині.