Наглая пассажирка устроила конфликт с мужчиной: стюардесса нашла неожиданное решение

Один из пассажиров самолета авиакомпании Southwest оказался в неловкой ситуации из-за соседки, которая начала мешать мужчине. Когда после ряда замечаний она продолжала вести себя так же, то окончательную точку в этой истории поставила стюардесса.

Мужчина говорит, что эта нахалка сама вызвала стюардессу, но та тактично поставила эту невоспитанную женщину на место. Об этом автор поста рассказал в одном из пабликов Reddit.

"Это произошло несколько лет назад. Я летел рейсом Southwest, сидел у прохода, и когда все уже заняли свои места, открыл верхнюю вентиляцию — мне всегда жарко. Женщина рядом, не спросив ни слова, потянулась и закрыла мою вентиляцию. Я спросил, почему она потянулась к моему вентилятору. Она ответила, что имела на это право, потому что ей было холодно, а она не взяла с собой тёплую одежду", — рассказывает пассажир.

Мужчина решил включить вентилятор, но через минуту наглая пассажирка снова выключила его. Он прямо попросил её не трогать его вентилятор, но ситуация повторилась в третий раз, и у мужчины лопнуло терпение.

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Стюардесса смогла урегулировать конфликт между пассажирами Фото: Unsplash

"Я сказал, что она ведет себя нагло. Тогда она сама вызвала бортпроводницу, и та довольно честно и откровенно сказала, что пассажирка не имеет права так поступать. Поэтому, к счастью, нашлось свободное место в среднем ряду, и стюардесса пересадила её. В результате я получил дополнительное пространство для рук, и никто больше не претендовал на моё пространство", — подчеркнул мужчина.

Он добавляет, что если бы его вежливо попросили не включать вентиляцию, то "с удовольствием пошёл бы на компромисс". Однако его возмутило то, что человек нарушил его личное пространство и "ведет себя, как хозяин всего вокруг".

"Я просто устал от людей, которые считают, что им всё позволено и всё вокруг принадлежит им", — подытожил свою историю пассажир.

Реакция социальных сетей

В комментариях к популярному посту ряд пользователей встал на сторону автора поста. Наибольшее одобрение и поддержку получили следующие комментарии:

"Всё верно: если бы попросила вежливо, то вопросов бы не возникло";

"Некоторым нужно научиться не совать свой нос туда, куда не просят";

"Манерам вас не учили, госпожа. Попросить ведь несложно, а лезть на чужую территорию — это глупость!";

"Хорошо, что она ушла. Вы спокойно провели полёт".

Ранее "Фокус" сообщал о том, как полиция задержала пьяную стюардессу. Оказалось, что 50-летняя бортпроводница с десятилетним стажем была образцовой сотрудницей авиакомпании, но в тот день перебрала с алкоголем и высказала пассажиру всё, что думала о нём.

Впоследствии стало известно, что бортпроводница необычным образом разрешила спор между пассажирами. Она с самого начала наблюдала за развитием конфликта и сразу встала на сторону женщины, которую наглая пассажирка пыталась обмануть.