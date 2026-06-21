Нахабна пасажирка спричинила конфлікт з чоловіком: бортпровідниця знайшла неочікуване рішення

Один пасажир літака компанії Southwest опинився в незручній ситуації через сусідку, яка почала заважати чоловіку. Коли після низки зауважень вона продовжувала діяти, то в цій історії остаточну крапку поставила стюардеса.

Чоловік говорить, що нахабка сама викликала стюардесу, але та тактовно поставила невиховану жінку на місце. Про це автор допису розповів у одному з пабліків Reddit.

"Це сталося кілька років тому. Я летів рейсом Southwest, сидів біля проходу, а коли всі вже зайняли свої місця, то відкрив верхню вентиляцію — мені завжди жарко. Жінка поруч, без жодного запитання, потягнулася і закрила мою вентиляцію. Я запитав, чому вона полізла до мого вентилятора. Вона відповіла, що мала на це право, бо їй було холодно і вона не взяла з собою теплий одяг", — розповідає пасажир.

Чоловік вирішив ввімкнути, але за хвилину нахабна пасажирка знову вимкнула її. Він прямим текстом попросив її не чіпати його вентилятор, і ситуація повторилася втретє, а чоловіку урвався терпець.

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Бортпровідниця змогла розв'язати конфлікт між пасажирами Фото: Unsplash

"Я сказав, що вона нахабно поводить себе. Тоді вона сама викликала бортпровідницю, і вона доволі чесно та відверто сказала, що пасажирка не має права так робити. Тому, на щастя, знайшлося вільне місце в середньому ряду, і стюардеса її пересадила. В результаті я отримав додатковий простір для рук і ніхто більше не претендував на мій простір", — підкреслив чоловік.

Він додає, що якби його ввічливо попросили не вмикати вентиляції, то "охоче пішов би на компроміс". Однак його розлютило те, що людина порушила його простір і "поводиться як власник усього довкола".

"Я просто втомився від людей, які вважають, що їм можна все і все довкола належить їм", — резюмував свою історію пасажир.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, низка користувачів стала на бік автора допису. Найбільше схвалення та підтримки мали такі репліки:

"Все правильно: якби попросила чемно, то не було би питань";

"Деяким треба навчитися не пхати свого носа, куди не просять";

"Манерам не вчили пані. Попросити ж нескладно, а лізти на чужу територію — це дурість!";

"Добре, що відсіла. Ви спокійно провели політ".

Раніше Фокус повідомляв про те, як поліція затримала п'яну стюардесу. Виявилося, що 50-річна бортпровідниця десятиліття була зразковою працівницею авіаліній, але того дня хильнула зайвого та висловила пасажиру все, що думала про нього.

Згодом стало відомо, що бортпровідниця незвично вирішила спір між пасажирами. Вона бачила від початку перебіг конфлікту та відразу стала на місце жінки, яку нахабна пасажирка намагалася обманути.