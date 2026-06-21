Невестка в шоке: свекровь приехала "ухаживать за внуком", но устроила себе свидание

Жительница США оказалась в серьезном беспокойстве из-за поступка матери своего мужа, которая вместо того, чтобы помочь, устроила себе праздник. В сети пожилую женщину раскритиковали за её действия и намекнули, что следует сделать героиню этой истории.

Американка говорит, что не понимает поступков свекрови и хочет намекнуть ей на обязанности, которые та должна была выполнить перед приездом к ней в гости. Об этом женщина рассказала в одном из пабликов на Reddit.

Сообщение стало популярным — за несколько дней оно набрало почти 4 тысячи реакций и сотни комментариев. По словам автора поста, история началась с того, что свекровь пообещала приехать и помочь ей с ребенком.

"Моя свекровь проехала 5 часов на машине, потому что сказала, что хочет провести выходные с нашим ребенком. Кроме того, она хочет дать мне и мужу время на наше первое свидание с момента рождения малыша", — говорит героиня этой истории.

Відео дня

Свекровь решила устроить свидание со своим сыном вместо внука Фото: Из открытых источников

Позже выяснилось, что свекровь полностью забыла о своём обещании, а весь день в гостях провела со своим сыном, то есть мужем автора поста. По словам женщины, мать мужа успела сходить в кино, на боулинг и на обед в ресторан, в то время как автор поста сидит с малышом.

"Она имела в виду, что именно я пойду на свидание с мужем, но почему-то пошла она. Хотя, честно говоря, я искренне рада, что она проводит время со своим сыном, но ведь она скоро уезжает, они с мужем гуляют, а ребёнка почти не видела. ЛОЛ", — написала автор поста, спрашивая мнение интернет-пользователей.

Реакция сети

В комментариях к посту женщины большинство пользователей поддержали её в сложившейся ситуации. Они посоветовали ей предпринять следующие шаги:

"Свекровь явно приехала "отдохнуть". Я советую перед отъездом показать ей ребенка, чтобы она вспомнила, что обещала";

"Еще благодарите судьбу, что это был только ваш муж, а не ее любовник или кто-то другой. Повезло, хотя это спорный вопрос";

"Она просто под этим предлогом решила увидеться и отдохнуть. Ни о каком ребенке она и не думала";

"Я сама понимаю, как матери с малышом, что поддержка не будет лишней. Но обещать провести время с ребенком, а потом его отпустить на ветер…";

"Мама решила отдохнуть с сыном. Только что стоят слова свекрови? Советую больше её не приглашать, а подумать о знакомых, подругах или няне, чтобы провести время вместе".

Ранее "Фокус" сообщал о том, как свекровь испортила свадьбу невестке. Мать жениха спровоцировала скандал, надев белоснежное платье на церемонию молодоженов.

Впоследствии стало известно о пяти шагах к взаимопониманию между невесткой и свекровью. Поп-культура заставляет нас думать, что отношения со свекровью или тещей по своей сути напряженные или даже токсичные.