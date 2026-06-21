Невістка в шоці: свекруха приїхала "доглядати за онуком", але влаштувала собі побачення

Мешканка США опинилася у серйозному занепокоєнні через вчинок матері свого чоловіка, яка замість допомоги влаштувала собі свято. У мережі старшу жінку розкритикували за її дії та натякнули, що варто зробити героїні історії.

Американка говорить, що не розуміє дій свекрухи та думає натякнути їй про обов'язки, які та мала зробити перед приїздом до неї в гості. Про це жінка розповіла на одному з пабліків у Reddit.

Повідомлення стало популярним — за кілька днів набрало майже 4 тисяч реакцій та сотні коментарів. За словами авторки допису, історія почалася, коли свекруха пообіцяла приїхати та допомогти їй з дитиною.

"Моя свекруха проїхала 5 годин на машині, бо сказала, що хоче провести вихідні з нашою дитиною. Також вона хоче дати мені й чоловіку час на наше перше побачення з моменту народження малечі", — говорить героїня історії.

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Свекруха вирішила влаштувати побачення із своїм сином замість онука Фото: З відкритих джерел

Далі виявилося, що свекруха повністю забула про обіцянку, а за цілий день в гостях провела час з її сином, тобто чоловіком авторки допису. За словами жінки, мати чоловіка встигла піти в кіно, на боулінг та на обід у ресторані, тоді як авторка допису сидить із малюком.

"Вона мала на увазі, що саме Я піду на побачення з чоловіком, але чомусь пішла Вона. Хоча чесно, я щиро рада, що вона проводить час зі своїм сином, але ж вона скоро їде, вони з чоловіком гуляють, а дитину майже не бачила. ЛОЛ", — написала авторка допису, питаючи думки інтернет-юзерів.

Реакція мережі

У коментарях до допису жінки, більшість користувачів підтримали жінку в її ситуації. Вони порадили їй зробити наступні кроки:

"Свекруха явно приїхала "відірватися". Я раджу перед від'їздом показати дитину перед нею, аби вона згадала, що обіцяла";

"Це ще скажіть дякую, що то був лише ваш чоловік, а не її коханець чи абихто. Пощастило, хоча це спірне питання";

"Вона просто під цим приводом вирішила побачити та відтягнутися. Ні про яку дитину вона й не думала";

"Я розумію сама, як мати з малюком, що підтримка не буде зайвою. Але обіцяти провести час з дитиною, а потім його пустити за вітром…";

"Мама вирішила відірватися із сином. Тільки чого варті слова свекрухи? Раджу більше її не запрошувати, а подумати про знайомих, подруг чи няню, аби провели час разом".

Раніше Фокус повідомляв про те, як свекруха зіпсувала весілля невістці. Мати нареченого спровокувала скандал тим, що одягнула білосніжну сукню на церемонію молодят.

Згодом стало відомо про 5 кроків порозуміння між невісткою та свекрухою. Поп-культура змушує нас думати, що стосунки зі свекрухою чи тещею за своєю суттю напружені або навіть токсичні.