Тут снимали "Страсти Христовы": почему опустел город-призрак на скале в Италии

Город Крако расположен в южноитальянском регионе Базиликата и когда-то его населяли почти три тысячи человек. Но сейчас он опустел и стал съемочной площадкой для многих фильмов.

Заброшенный город, расположенный на 400-метровой скале в Италии до сих пор живописно смотрится, но череда катастроф вынудила жителей покинуть его, пишет Express.

Город Крако опустел в ХХ веке

Город Крако, в южном итальянском регионе Базиликата, сейчас стоит пустым над долиной реки Кавоне. Поселение находится примерно в часе езды от Матеры и стало одним из самых известных городов-призраков Италии.

В период своего расцвета там проживало более 2500 человек, хотя к началу 1960-х годов население сократилось примерно до 1800 человек. Многие жители уже уехали в поисках работы в другие места, и более 1300 человек эмигрировали в Северную Америку в период с 1892 по 1922 год.

Відео дня

А в 1963 году крупный оползень вынудил еще часть жителей покинуть свои дома. Но и на этом злоключения города не кончились. Землетрясение 1980 года в конечном итоге вынудило последних оставшихся жителей уехать.

Хотя самая старая часть Крако была построена на твердой скале, более новые постройки видны на глинистых склонах вокруг.

После оползня многие жители были переселены в новое поселение под названием Крако Пескьера в долине внизу.

Многие здания сохранились до наших дней, а потому Крако и его живописные развалины стал очень популярен среди кинопродюсеров.

До того как Крако был заброшен, он был полон жизни. В 1276 году здесь был основан университет, а позже в городе появились церкви, монастыри и величественные семейные поместья. Многие из этих зданий можно увидеть и сейчас.

К числу наиболее известных достопримечательностей относятся нормандская сторожевая башня, построенная в XI веке, и главная церковь Сан-Никола.

Город-призрак Крако привлекает туристов

Здесь снимались сцены из фильма Мела Гибсона "Страсти Христовы", а один из фильмов про Джеймса Бонда – "Квант милосердия".

Туристы могут осмотреть Крако и сегодня, но свободно перемещаться по территории им запрещено. Из соображений безопасности вход разрешен только в составе организованных экскурсий с гидом. Туристам необходимо приобрести карту Craco Card перед въездом и носить защитную каску при прогулках по заброшенному городу.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина показал, как земля "пожирает" его дом на протяжении 30 лет. Строение постепенно уходит в почву, вызывая интерес и обсуждения среди пользователей сети из-за своей загадочной сохранности.

Также мы рассказывали о городе JHQ Rheindahlen в Германии, который постепенно исчезает под натиском дикой природы.