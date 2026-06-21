Тут знімали "Страсті Христові": чому спорожніло місто-привид на скелі в Італії

Місто Крако розташоване в південноіталійському регіоні Базіліката, і колись у ньому мешкало майже три тисячі людей. Але зараз воно спорожніло і стало місцем зйомок багатьох фільмів.

Покинуте місто, розташоване на 400-метровій скелі в Італії, досі виглядає мальовничо, але низка катастроф змусила мешканців покинути його, пише Express.

Місто Крако спорожніло у ХХ столітті

Місто Крако, що в південному італійському регіоні Базіліката, зараз стоїть порожнім над долиною річки Кавоне. Населений пункт розташований приблизно за годину їзди від Матери і став одним із найвідоміших міст-привидів Італії.

У період свого розквіту там проживало понад 2500 осіб, хоча на початку 1960-х років населення скоротилося приблизно до 1800 осіб. Багато мешканців уже виїхали у пошуках роботи в інші місця, а понад 1300 осіб емігрували до Північної Америки в період з 1892 по 1922 рік.

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А в 1963 році великий зсув змусив ще частину мешканців покинути свої домівки. Але на цьому нещастя міста не закінчилися. Землетрус 1980 року зрештою змусив останніх мешканців, що залишилися, виїхати.

Хоча найстаріша частина Крако була зведена на твердій скелі, навколо видно новіші споруди на глинистих схилах.

Після зсуву багатьох мешканців переселили до нового поселення під назвою Крако Песк’єра, що розташоване в долині нижче.

Багато будівель збереглися до наших днів, і тому Крако та його мальовничі руїни стали дуже популярними серед кінопродюсерів.

До того, як Крако занепав, він був сповнений життя. У 1276 році тут було засновано університет, а згодом у місті з’явилися церкви, монастирі та величні родові маєтки. Багато з цих будівель можна побачити й зараз.

До найвідоміших пам'яток належать нормандська сторожова вежа, зведена в XI столітті, та головна церква Сан-Нікола.

Місто-привид Крако приваблює туристів

Тут знімали сцени з фільму Мела Гібсона "Страсті Христові", а також один із фільмів про Джеймса Бонда — "Квант милосердя".

Туристи можуть оглянути Крако й сьогодні, але вільно пересуватися територією їм заборонено. З міркувань безпеки вхід дозволено лише в складі організованих екскурсій із гідом. Туристам необхідно придбати картку Craco Card перед в’їздом і носити захисний шолом під час прогулянок по покинутому місту.

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