Неизвестные "похитили" 12-летнюю девочку и потребовали выкуп: полиция раскрыла неожиданную аферу

12-летняя девочка пропала из своего дома в Бразилии и начала отправлять родителям СМС о том, что её похитили. В сообщениях она утверждала, что получала угрозы смерти и что похитители жестоко с ней обращались.

Испуганные родители, опасавшиеся потерять дочь, обратились в полицию. Как сообщает бразильское издание NSC Total, отдел уголовных расследований приступил к поисковой операции.

Около 11 часов следующего утра пропавший ребенок снова начал писать родителям. На этот раз ей сказали, чтобы родители отдали определенную сумму денег в качестве выкупа, чтобы предотвратить убийство.

Уже через несколько часов полицейские вышли на след "похитителей", прежде чем семья успела договориться о деталях передачи денег. Полиция нашла девочку в одном из домов в сельской местности недалеко от Итайополиса.

Полицейские быстро вышли на след "преступников" Фото: из открытых источников

"К величайшему удивлению спецподразделения, которое готовилось к противостоянию с похитителями и освобождению заложницы, оказалось, что противостоять было не кому. 12-летняя "жертва" не находилась ни в какой видимой опасности и во время допроса призналась следователям, что выдумала всю историю с похищением, чтобы вымогать деньги у своих небогатых родителей", — пишут журналисты.

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В настоящее время девочку взяли под опеку и обвинили в совершении деяния, аналогичного преступлению вымогательства. Пока остается неясным, понесет ли она какую-либо юридическую ответственность, учитывая ее юный возраст.

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