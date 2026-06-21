Невідомі "викрали" 12-річну дівчинку і вимагали викуп: поліція розкрила неочікувану аферу

12-річна дівчинка зникла зі свого дому в Бразилії і почала надсилати батькам смс-ки про те, що її викрали. У текстах вона стверджувала, що отримала погрози смерті і що викрадачі поводилися з нею жорстоко.

Налякані батьки, які боялися втратити дочку, звернулися до поліції. Коли відділ кримінальних розслідувань розпочав пошукову операцію, пише бразильське видання NSC Total.

Близько 11 години наступного ранку зникла дитина знову почала писати батькам. На цей раз їй сказали, аби батьки віддали певну суму грошей як викуп, аби запобігти вбивству.

Вже за кілька годин копи вийшли на слід "викрадачів" перш ніж сім'я встигла домовитися про деталі передачі коштів. Поліція знайшла дівчинку в одному з будинків у сільській місцевості поблизу Ітайополіс.

Копи швидко вийшли на слід "злочинців" Фото: з відкритих джерел

"На превеликий подив спецпідрозділу, який готувався до протистояння з викрадачами і звільнення заручниці, виявилося, що протистояти не було кому. 12-річна "жертва" не перебувала в жодній видимій небезпеці, і під час допиту зізналася слідчим, що вигадала всю історію з викраденням, щоб вимагати гроші у власних небагатих батьків", — пишуть журналісти.

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Наразі дівчинку взяли під опіку і звинуватили у вчиненні діяння, аналогічного злочину вимагання. Наразі залишається незрозумілим, чи понесе вона якусь юридичну відповідальність з огляду на свій юний вік.

Раніше Фокус повідомляв про те, як жінка видавала себе за спадкоємицю авіаційної імперії. Наразі правоохоронці виявили головну підозрювану в організації цієї схеми та розкрили, як їй вдалося провернути такий обман.

Згодом стало відомо, як поліція викрила трьох аферистів на одній дрібниці. Вся трійця "проколося" хотіла отримали страхові виплати дуже банальним обманом, яка викликав ступір у страховиків і копів.