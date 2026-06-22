В Японии разгорелся скандал из-за ЧМ-2026: женщины массово критикуют мужчин, уехавших в США

В Японии произошел курьезный скандал. Местные женщины раскритиковали поведение мужчин из своей страны, которые взялись убирать трибуны в США. Японки не понимают, почему те не ведут себя так же у себя дома.

Мужчин из Японии обвинили в лицемерии. Многие женщины внимательно следят за их поведением на чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике. Об этом пишет BBC.

Инцидент произошёл потому, что в последние дни в СМИ активно обсуждают примерное поведение мужчин, которые убирают за собой трибуны стадионов в США, не оставляя мусора.

После этого многие женщины в соцсетях стали активно жаловаться и называть это "лицемерием", ведь дома мужчины не ведут себя таким образом.

Женщины из Японии говорят, что дома мужчины почти не уделяют внимания уборке дома и приусадебного участка, но они решили проявить себя с лучшей стороны за рубежом, где все в восторге от культуры этой страны.

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Статистика из Японии шокирует: местные домохозяйки тратят в среднем три часа в день на то, чтобы поддерживать порядок в доме и на прилегающей территории, при этом практически не получая помощи от мужчин.

Стоит отметить, что история с уборкой трибун болельщиками из этой страны получила широкую огласку после матча между Японией и Нидерландами (2:2), который состоялся в июне в американском Далласе.

Напомним, что сборная Норвегии по футболу взяла с собой на чемпионат мира 1000 кг собственной еды, чтобы не есть местные блюда, которые им не нравятся из-за большого количества сахара и консервантов.

Кроме того, на ЧМ-2026 разразился неожиданный скандал с футболистом из Парагвая, который якобы "украл" часы у арбитра.