В Японії розгорівся скандал через ЧС-2026: жінки масово критикують чоловіків, які поїхали до США

Курйозний скандал стався в Японії. Місцеві жінки розкритикували поведінку чоловіків зі своєї країни, які взялися прибирати трибуни в США. Японки не розуміють, чому вони так само не поводяться вдома.

Чоловіків з Японії звинуватили у лицемірстві. Багато жінок які уважно стежать за їхньою поведінкою на чемпіонаті світу з футболу 2026, що проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це пише BBC.

Інцидент трапився тому що, останніми днями у ЗМІ активно обговорюють зразкову поведінку чоловіків, які прибирають за собою трибуни стадіонів у США, не залишаючи сміття.

Після цього багато жінок у соцмережах активно почали скаржитися і називати це "лицемірством", адже вдома таку поведінку чоловіки не демонструють.

Жінки з Японії кажуть, що вдома чоловіки майже не приділяють уваги прибиранню будинку та обійстя, але вони вирішили показати себе ідеальними за кордоном, де всі шаленіють від культури країни.

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Статистика з Японії шокує, адже місцеві домогосподарки затрачають в середньому три години на день, аби тримати будинок та територію біля нього в порядку, тоді як майже не отримують чоловічої допомоги.

Варто зазначити, що історія з прибиранням трибун вболівальниками з цієї країни поширилася після матчу Японії та Нідерландів (2:2), який пройшов червня відбувся в американському Далласі.

Нагадаємо, що збірна Норвегії з футболу взяла з собою на чемпіонат світу 1000 кг власної їжі, щоб не їсти місцеві страви, які їм не подобаються через велику кількість цукру та консервантів.

Також на ЧС-2026 також стався несподіваний скандал із футболістом із Парагваю, який нібито "вкрав" годинник арбітра.