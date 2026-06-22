Во время ремонта дома мужчина обнаружил неожиданный сюрприз, которому уже более 40 лет

Донни Маклин ремонтировал свой дом, когда сделал неожиданное открытие за кухонным шкафчиком.

Мужчина из Великобритании обнаружил интересный сюрприз, которому более 40 лет, во время ремонта своей кухни, пишет Express.

Донни Маклин поделился в X фотографией своей удивительной находки — старой пачки хрустящих чипсов Golden Wonder со вкусом бекона. Пакет остался полностью герметичным, а чипсы, казалось, остались целыми — их было видно через прозрачные окошки с обеих сторон упаковки.

Поделившись фотографиями как передней, так и задней части упаковки, мужчина рассказал о своей находке подробнее.

"Я ремонтирую дом, который недавно купил. Я только что отодвинул кухонный шкафчик от стены и нашел вот это. Полагаю, что это конец 1970-х. А что вы думаете?", — спросил он.

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Чипсы из Великобритании Фото: Скриншот

На фотографии лицевой стороны 25-граммового пакетика изображен красный пакет с логотипом Golden Wonder; над прозрачным окошком, через которое видно содержимое, написано "картофельные чипсы", а под ним — "вкус хрустящего бекона".

А на обратной стороне также есть прозрачная секция, полный список ингредиентов и надпись: "Вы уже пробовали новейший аппетитный вкус линейки Golden Wonder?"

Кроме того, на упаковке есть надпись "Пожалуйста, поддерживайте порядок в своей стране" и информация о том, как связаться с Golden Wonder. Ряд цифр, выбитых на обратной стороне, указывает на то, что она была изготовлена в 1986 году.

В комментариях многие пользователи вспоминали прошлые годы, когда чипсы стали частью их жизни. А также высказывали свои версии относительно года выпуска упаковки и продукции.

Реакция пользователей:

"1983 год, плюс-минус пару лет, я бы сказал".

"Когда вы их откроете, из них вытечет джин".

"Думаю, вкус бекона здесь настолько концентрированный, что это, пожалуй, самые "беконовые" блюда в мире. Чистый, неподдельный бекон".

"Ого. Помните, когда ещё не продавали пакетики с воздухом, на дне которых лежала пара чипсов?"

"Действительно полная пачка чипсов, такого сейчас не увидишь. Теперь они на 70 процентов состоят из воздуха".

Что известно о компании, которая производила чипсы?

Компания Golden Wonder была ведущим производителем в британской индустрии снеков на протяжении почти 80 лет. Она была основана в Стокбридже, недалеко от Эдинбурга, в 1947 году.

В 2006 году компания перешла под другое руководство, но в конечном итоге была приобретена североирландским производителем чипсов Tayto.

Напомним, что в Великобритании Пол Седдон и его дочь разобрали старую швейную машинку, которую мужчина купил в местном антикварном магазине, но они и не подозревали, какой сюрприз ждет их внутри прибора.

Кроме того, в Лондоне в ходе масштабной реставрации знаменитого парка Кристал-Палас рабочие обнаружили под бюстом известного архитектора сэра Джозефа Пакстона капсулу времени, заложенную ещё в 1964 году.