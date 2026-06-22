Чоловік під час ремонту будинку знайшов несподіваний сюрприз, якому понад 40 років

Донні Маклін ремонтував свій будинок, коли зробив несподіване відкриття за кухонною шафкою.

Чоловік з Британії знайшов цікавий сюрприз, якому понад 40 років, під час ремонту своєї кухні, пише Express.

Донні Маклін поділився у X фотографією своєї дивовижної знахідки – старої пачки хрустких чіпсів Golden Wonder зі смаком бекону. Пакет залишився повністю герметичним, а чіпси, здавалося, залишилися цілими, їх було видно крізь прозорі віконця з обох боків упаковки.

Поділившись зображеннями як передньої, так і задньої частини упаковки, чооловік розповів про свої знахідку більше.

"Я ремонтую будинок, який нещодавно купив. Я щойно відсунув кухонну шафку від стіни і знайшов ось це. Я припускаю, що це кінець 1970-х. А що ви думаєте", — спитав він.

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Чіпси з Британії Фото: Скриншот

На фотографії лицьової сторони 25-грамового пакетика зображено червоний пакет із логотипом Golden Wonder, над прозорим віконцем, через яке видно вміст, написано "картопляні чіпси", а під ним — "смак хрусткого бекону".

А на зворотному боці також є прозора секція, повний список інгредієнтів та напис: "Ви вже куштували найновіший апетитний смак лінійки Golden Wonder?"

Також на упаковці є напис "будь ласка, підтримуйте порядок у своїй країні" та інформація про те, як зв’язатися з Golden Wonder. Серія цифр, вибитих на зворотному боці, вказують на те, що вона була виготовлена ​​в 1986 році.

У коментарях багато користувачів згадували минулу роки, коли чіпси стали частиною їх життя. А також висували свої версії з приводу року випуску упаковки та продукції.

Реакція користувачів:

"1983 рік, плюс-мінус пару років, я б сказав".

"Коли ви їх відкриєте, з них вийде джин".

"Гадаю, смак бекону тут настільки концентрований, що це, мабуть, найбеконніші страви у світі. Чистий, непідробний бекон".

"Ого. Пам’ятаєте, коли ще не продавали пакетики з повітрям, на дні яких лежала пара чіпсів?"

"Справді повна пачка чіпсів, таке зараз не побачиш. Тепер вони на 70 відсотків складаються з повітря".

Що відомо про компанію, яка випускала чіпси?

Компанія Golden Wonder була основним продуктом британської снекової індустрії майже 80 років. Вона була заснована в Стокбріджі, поблизу Единбурга, в 1947 році.

У 2006 році фірма перейшла під інше управління, але зрештою була придбана північноірландським виробником чіпсів Tayto.

Нагадаємо, що у Британії Пол Седдон та його донька розібрали стару швейну машинку, яку чоловік придбав у місцевому антикварному магазині, але вони й гадки не мали про сюрприз, який чекатиме на них усередині прилада.

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