Друзья размазали торт по лицу именинника: его реакция была шокирующей

Празднование дня рождения в Буландшахре, Индия, обернулось трагедией после того, как именинник застрелил троих друзей за то, что они размазали ему по лицу торт.

Размазывание торта по лицам людей в день их рождения — хорошо известная традиция. Но недавно индийские СМИ сообщили, что мужчина убил своих друзей за то, что они пошутили на его празднике, пишет Oddity Central.

Инцидент произошёл в спортзале в районе Хурджа города Буландшахр, где молодой Джиту Сайни отмечал свой день рождения с друзьями. Когда подали торт, некоторые друзья в шутку намазали ему торт на лицо, но именинник отреагировал на этот жест неожиданно враждебно.

Именинник застрелил троих друзей на собственном празднике Фото: Скриншот

По словам очевидцев, 33-летний Джиту вступил в жаркую перепалку с Амардипом Саини, Манишем Саини и Акашем Саини из-за этой шутки, после чего выбежал из спортзала, а затем вернулся с группой мужчин и оружием.

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Брат одной из жертв рассказал журналистам, что Джиту позвонил ему в ночь инцидента, чтобы пожаловаться на то, что брат неуважительно с ним обращался во время вечеринки по случаю дня рождения. Санджай попытался его успокоить, пообещав лично решить этот вопрос на следующее утро, поскольку ему нужно было быть на свадьбе.

Вернувшись в спортзал, Джиту Сайни, как сообщается, открыл огонь по трем мужчинам, с которыми он ранее поссорился, прежде чем кто-либо успел среагировать. Во время возникшей паники он и его сообщники скрылись с места происшествия.

"Поздно вечером в полицейский участок Хурджа Нагар поступила информация о том, что трое молодых мужчин получили огнестрельные ранения. Полиция немедленно прибыла на место происшествия. Молодые люди были доставлены в больницу в критическом состоянии, но спасти их не удалось", — сообщил информационному агентству ANI местный полицейский.

Более 15 человек задержаны для допроса, но главного подозреваемого пока не поймали.

Напомним, что в баптистской церкви "Ричмонд-Роуд" в Лексингтоне, штат Кентукки, неизвестный открыл огонь по прихожанам после того, как застрелил сотрудника правоохранительных органов возле аэропорта, расположенного недалеко от церкви. В результате инцидента несколько человек погибли, есть раненые.

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