Друзі розмазали торт по обличчю іменинника: його реакція була шокуючою

Святкування дня народження в Буландшахрі, Індія, обернулося трагедією після того, як іменинник застрелив трьох друзів за те, що вони розмазали йому по обличчю торт.

Розмазування торта по обличчю людей у ​​їхній день народження – добре відома традиція. Але нещодавно індійські ЗМІ повідомили, що чоловік вбив своїх друзів за те, що вони пожартували на його святі, пише Oddity Central.

Інцидент стався в спортзалі в районі міста Хурджа міста Буландшахр, де молодий Джіту Сайні святкував свій день народження з друзями. Коли подали торт, деякі друзі жартома намазали йому торт на обличчя, але іменинник зустрів цей жест неочікувано вороже.

Іменинник розстріляв трьох друзів на власному святі Фото: Скріншот

За словами очевидців, 33-річний Джіту вступив у гарячу суперечку з Амардіпом Саїні, Манішем Саїні та Акашем Саїні через цей жарт, після чого вибіг зі спортзалу, а потім повернувся з групою чоловіків та зброєю.

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Брат однієї з жертв, розповів журналістам, що Джіту зателефонував йому в ніч інциденту, щоб поскаржитися на те, що брат поводився з ним неповажно під час вечірки з нагоди дня народження. Санджай спробував його заспокоїти, пообіцявши особисто вирішити це питання наступного ранку, оскільки йому потрібно було бути на весіллі.

Повернувшись до спортзалу, Джиту Сайні, як повідомляється, відкрив вогонь по трьох чоловіках, з якими він раніше посварився, перш ніж хтось встиг зреагувати. Під час паніки, що виникла, він та його спільники втекли з місця події.

"Пізно ввечері поліцейська дільниця Хурджа Нагар отримала інформацію про те, що троє молодих чоловіків отримали вогнепальні поранення. Поліція негайно прибула на місце події. Молодих чоловіків було доставлено до лікарні у критичному стані, але їх невдалося врятувати", — сказав інформаційному агентству ANI місцевий поліцейський.

Понад 15 осіб затримано для допиту, але головного підозрюваного ще не піймали.

Нагадаємо, що в баптистській церкві Річмонд Роуд в Лексінгтоні штату Кентуккі невідомий відкрив стрілянину по парафіянах після того, як застрелив правоохоронця біля аеропорту поблизу церкви. Внаслідок інциденту кілька людей загинули, є поранені.

Також у школі в Австрії колишній учень влаштував стрілянину у школі, через що є багато загиблих та поранених.