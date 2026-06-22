Врачи констатировали смерть мозга у женщины, но ее вернула к жизни выбоина на дороге: что произошло

50-летняя женщина в Индии, которую врачи признали мертвой, чудом пришла в себя, когда машина скорой помощи, в которой её перевозили, въехала в большую выбоину.

Винита Шукла, сотрудница судебных органов из города Пилибхита в индийском штате Уттар-Прадеш, потеряла сознание во время выполнения домашних дел и была срочно доставлена в местную больницу. Но состояние женщины было тяжелым, поэтому её отправили в более современное медицинское учреждение в Барейле, где врачи провели ряд обследований и в конечном итоге констатировали смерть мозга, пишет Oddity Central.

Врачи сообщили её мужу, что у неё нет ни малейшей надежды прийти в сознание. Поэтому семья женщины решила выписать её и начала готовиться к похоронам. Но когда машина скорой помощи ехала по автостраде, она въехала в большую выбоину на дороге. ДТП вызвало сильный толчок. После этого муж сразу заметил, что его жена начала нормально дышать сразу после удара, и её состояние улучшилось.

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После этого женщину доставили обратно в больницу, где она поразила врачей, которые ранее не давали ей никаких шансов на выздоровление. Она вернулась здоровой к семье, которую несколько дней назад готовили к её смерти.

Сами врачи до сих пор не смогли объяснить, что произошло. Но есть версия, что это чудо, которое случается один раз на миллион.

Напомним, что женщина пережила 24 минуты клинической смерти после сердечного приступа. По её словам, она не видела ни туннеля, ни света, а почувствовала спокойствие. Лорен Канадей в течение 24 минут не имела пульса после сердечного приступа, произошедшего у неё дома.

Кроме того, один из самых популярных американских учёных рассказал, что происходит с человеком после смерти и почему он предпочёл захоронение кремации.

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