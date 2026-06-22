Лікарі констатували смерть мозку у жінки, але її повернула до життя вибоїна на дорозі: що сталося

50-річна жінка в Індія, яку лікарі оголосили мертвою, дивом прийшла до тями, коли карета швидкої допомоги, яка її перевозила, в'їхала у велику вибоїну.

Вініта Шукла, співробітниця судової влади з Пілібхіта, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, знепритомніла під час виконання хатньої роботи та була терміново доставлена ​​до місцевої лікарні. Але стан жінки був важким, тож її відправили до більш сучасного медичного закладу в Барейлі, де лікарі провели низку обстежень і зрештою констатували смерть мозку, пише Oddity Central.

Лікарі розповіли її чоловіку, що в неї немає жодної надії на те, щоб прийти до тями. Тож родина жінки вирішила виписати її та почала готуватися до похорону. Але коли машина швидкої допомоги їхала автострадою, вона влетіла у велику вибоїну на дорозі. ДТП спричинила сильний поштовх. Після цього чоловік одразу помітив, що його дружина почала нормально дихати одразу після удару, і її стан покращився.

Відео дня

Після того жінку доставили назад до лікарні, де вона шокувала лікарів, які раніше не давали їй жодних шансів на одужання. Вона повернулася здоровою до родини, яку кілька днів тому готували до її смерті.

Самі лікарі досі не змогли пояснити, що сталося. Але існує версія, що це диво, яке трапляється один раз на мільйон.

Нагадаємо, що жінка пережила 24 хвилини клінічної смерті після серцевого нападу. За її словами, вона не бачила тунелю чи світла, а відчула спокій. Лорен Канадей 24 хвилини була без пульсу після серцевого нападу, що стався вдома.

Також один із найпопулярніших американських учених розповів, що відбувається з людиною після смерті та чому він обрав поховання замість кремації.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.