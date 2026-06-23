Не отвечала два дня: внук придумал странный способ проверить, жива ли бабушка после урагана

87-летняя Клэр Олсен из Флориды несколько дней не выходила на связь после урагана "Мэтью". Чтобы убедиться, что с ней всё в порядке, её внук заказал доставку пиццы к ней домой.

Об этом сообщило издание ABC News.

Эрик Олсен из города Омаха, штат Небраска, рассказал, что в последний раз общался с бабушкой утром в пятницу, когда она сообщила об отключении электричества из-за непогоды. После этого семья не могла связаться с ней в течение двух дней.

"Я звонил в полицию, в офис шерифа, но никто не отвечал, поэтому я очень переживал", — сказал Эрик Олсен.

В воскресенье он решил заказать бабушке пиццу из Papa John’s. При оформлении заказа мужчина попросил курьера позвонить ему после доставки и передать трубку Клэр Олсен.

Когда Эрик услышал голос бабушки, он почувствовал "облегчение, абсолютное облегчение".

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"Полиция и пожарные не смогли этого сделать, а Papa John’s добралась туда за 30 минут и поднесла телефон к её уху", — пошутил он.

Эрик объяснил, что у него не было родственников рядом с бабушкой. Сам он живёт в Небраске, его отец — в Южной Дакоте, а сестра — в Лос-Анджелесе.

Курьер Лэнс Тайлер рассказал местному телеканалу WFTV, что когда Клэр Олсен начала разговаривать с внуком по телефону, "её выражение лица было просто бесценно". Сама женщина сказала, что пицца с пепперони от внука была "великолепной".

Напомним, что во время ремонта дома британец обнаружил под кухонным шкафчиком герметичную пачку чипсов Golden Wonder, которой более 40 лет. Судя по маркировке на упаковке, снек был произведен в 1986 году.

Кроме того, в Лондоне во время реконструкции парка Кристал-Палас рабочие обнаружили под бюстом архитектора Джозефа Пакстона капсулу времени, спрятанную там ещё в 1964 году.