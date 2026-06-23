Не відповідала два дні: онук вигадав дивний спосіб перевірити, чи жива бабуся після урагану

87-річна Клер Олсен із Флориди кілька днів не виходила на зв’язок після урагану "Метью". Щоб переконатися, що з нею все гаразд, її онук замовив доставку піци до її будинку.

Про це повідомило видання ABC News.

Ерік Олсен із міста Омаха, штат Небраска, розповів, що востаннє спілкувався з бабусею вранці у п’ятницю, коли вона повідомила про відключення електроенергії через негоду. Після цього родина не могла зв’язатися з нею протягом двох днів.

“Я дзвонив у поліцію, у відділ шерифа, але ніхто не відповідав, тому я дуже хвилювався”, — сказав Ерік Олсен.

У неділю він вирішив замовити бабусі піцу від Papa John’s. Під час оформлення замовлення чоловік попросив кур’єра зателефонувати йому після доставки та передати телефон Клер Олсен.

Коли Ерік почув голос бабусі, він відчув “полегшення, абсолютне полегшення”.

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“Поліція та пожежники не змогли цього зробити, а Papa John’s дісталася туди за 30 хвилин і піднесла телефон до її вуха”, — пожартував він.

Ерік пояснив, що в нього не було родичів поруч із бабусею. Сам він живе в Небрасці, його батько — у Південній Дакоті, а сестра — в Лос-Анджелесі.

Кур’єр Ленс Тайлер розповів місцевому телеканалу WFTV, що коли Клер Олсен почала говорити з онуком по телефону, “її вираз обличчя був безцінним”. Сама жінка сказала, що піца з пепероні від онука була “чудовою”.

Нагадаємо, що під час ремонту будинку британець знайшов під кухонною шафкою герметичну пачку чіпсів Golden Wonder, якій понад 40 років. За маркуванням на упаковці, снек був виготовлений у 1986 році.

Також у Лондоні під час реконструкції парку Кристал Палас робітники виявили під бюстом архітектора Джозефа Пакстона капсулу часу, заховану там ще у 1964 році.