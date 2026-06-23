Влюбилась не в того мужчину: учительница лишилась карьеры из-за громкого романа

Учительница из Великобритании лишилась работы и возможности работать из-за отношений с мужчиной, который был осужден за преступление против детей.

Джессика Патулло разрушила свою карьеру, поскольку не сообщила руководству учебного заведения, где она работала, о своих отношениях с мужчиной, который был осужден за хранение непристойных фотографий детей. Дисциплинарная комиссия навсегда исключила учительницу из реестра педагогов, сообщает издание Daily Mail.

29-летняя женщина преподавала в начальной школе Kelvedon Hatch Community Primary School в английском Эссексе. Более года она не сообщала об этих отношениях администрации учебного заведения. Но, несмотря на потерю карьеры, работы и права преподавать, Джессика Патулло в сентябре того же года вышла замуж за этого мужчину.

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Стало известно, что девушка знала о прошлом своего парня, но не считала, что это имеет отношение к её работе. В конце концов она рассказала об этой ситуации директору только после рекомендации полиции.

Джессика Патулло со своим парнем Фото: Скриншот

По итогам расследования дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что Джессика не соблюдала стандарты добросовестности, которых ожидают от учителей. За сокрытие важной информации её навсегда исключили из профессионального реестра учителей Великобритании. На заседании комиссии Джессика признала свою ошибку.

"Я допустила ошибку в профессиональной оценке", — заявила она.

По её словам, тогда она была сосредоточена на повседневной работе с детьми и не осознавала возможных последствий своего решения. Друзья девушки рассказывают, что она тяжело переживала потерю профессии и была вынуждена полностью сменить сферу деятельности. После увольнения она пошла учиться на мастера маникюра.

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