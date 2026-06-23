Закохалася не в того чоловіка: вчителька втратила кар'єру через гучний роман

Вчителька з Британії втратила свою роботу та можливість працювати через стосунки з чоловіком, який був засудженим за злочин проти дітей.

Джессіка Патулло зруйнувала своб кар'єру, тому що не повідомила керівництво навчального закладу, де вона працювала, про стосунки з чоловіком, який був засуджений за зберігання непристойних фото дітей. Дисциплінарна комісія назавжди виключила вчительку з реєстру педагогів, повідомляє видання Daily Mail.

29-річна жінка викладала у початковій школі Kelvedon Hatch Community Primary School в англійському Ессексі. Протягом понад року вона не повідомляла про стосунки адміністрацію навчального закладу. Але попри втрату карєри, роботи та права викладати, Джессіка Патулло у вересні того ж року вийшла заміж за цього чоловіка.

Відео дня

Стало відомо, що дівчина знала про минуле свого хлопця, але не вважала, що це має стосунок до її роботи. Зрештою вона розповіла про цю ситуацію директору лише після рекомендації поліції.

Джессіка Патулло зі своїм хлопцес Фото: Скріншот

Після розслідування дисциплінарна комісія вирішила, що Джессіка не дотрималася стандартів доброчесності, яких очікують від вчителів. Через приховування важливої інформації її назавжди виключили з професійного реєстру вчителів Британії. На комісії Джессіка визнала свою помилку.

"Я припустилася помилки в професійному судженні", — заявила вона.

За її словами, вона тоді була зосереджена на щоденній роботі з дітьми й не усвідомлювала можливих наслідків свого рішення. Друзі дівчини розповідають, що вона важко переживала втрату професії та змушена була повністю змінити сферу діяльності. Після звільнення вона пішла вчитися на майстра манікюру.

Нагадаємо, що представники покоління Z обирають самотнє життя, яке в мережі називають "соло-максинг", переважно як захисний механізм. Вони відмовляються від традиційних соціальних та романтичних стосунків через глибоку фінансову нестабільність, вигорання від цифрового спілкування та страх вразливості.

Також 99-річний Вільям Деніелс і 96-річна Бонні Бартлетт разом уже 75 років. І виявилося, що їхні стосунки зберегло несподіване правило.