Восемь из десяти пар ссорятся из-за еды: кто чаще идет на компромиссы

Согласно исследованию, проведённому в Великобритании, более восьми из десяти пар спорят о выборе еды, а те пары, которые спорят об еде, ссорятся более 100 раз в год по поводу того, что поесть.

Опрос, проведённый среди 2000 человек, состоящих в отношениях, показал, что более восьми из десяти (81 %) пар не могут прийти к согласию со своим партнёром в вопросе выбора еды, пишет The Mirror.

Среди тех, у кого возникают разногласия по поводу еды, 21 % отметили, что они могут привести к полноценным ссорам. Чтобы избежать конфликта, 30 % предпочитают просто есть другие блюда, чем их вторая половинка.

Пары ссорятся из-за выбора еды Фото: Unsplash

Каждый десятый также чаще не может прийти к согласию относительно того, что есть паре, что также приводит к напряженным отношениям. Исследование также показало, что у 35% возникает больше разногласий по поводу того, что есть, когда готовят дома, тогда как 22% сказали, что наибольшую напряженность создает питание вне дома или заказ еды на вынос.

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Также стало известно, что мужчины идут на компромиссы чаще, чем женщины (27% против 20%). Ведь они хотят угодить своей партнерше. В частности, 20% мужчин сказали, что их партнерша имеет последнее слово в вопросе о том, что они едят, а 16% женщин ответили, что они дают свое одобрение.

Пары ссорятся из-за выбора еды Фото: Pixabay.com

Если бы они не были со своим нынешним партнером, 24 % ответили, что не рассматривали бы возможность встречаться с кем-то, у кого диетические требования отличаются от их собственных.

Исследование показало, что более трёх из 10 пар (32 %) ответили, что планирование питания помогло бы им легче решить, что им есть.

В то время как 30 % ответили, что больше вариантов стало бы залогом согласия в вопросе о том, что поесть, а самым важным аспектом выбора еды, по мнению 43 %, является вкус. Между тем 15% тайно заказывали любимое блюдо за спиной своего партнера, чтобы избежать очередной ссоры.

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