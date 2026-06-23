Вісім з десяти пар сваряться через їжу: хто частіше йде на компроміси

Згідно з дослідженням, що було проведене у Британії, понад вісім з десяти пар сперечаються про вибір їжі, а ті пари, які сперечаються про їжу, сваряться понад 100 разів на рік про те, що їсти.

Опитування, що було проведено серед 2000 людей, які перебувають у стосунках, показало, що понад вісім з десяти (81%) пар не погоджуються зі своїм партнером щодо вибору їжі, пише The Mirror.

З тих, хто має розбіжності щодо їжі, 21% сказали, що вони можуть призвести до повноцінних сварок. Щоб уникнути конфлікту, 30% вважають за краще просто їсти різні страви, ніж їхня половинка.

Пари сваряться через вибір їжі Фото: Unsplash

Кожен десятий також частіше не може дійти згоди щодо того, яку їжу їсти парі, що також призводить до напружених стосунків. Дослідження також показало, що 35% матимуть більше розбіжностей щодо того, що їсти, коли готують вдома, тоді як 22% сказали, що найбільшу напруженість створює харчування поза домом або замовлення їжі на винос.

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Також стало відомо, що чоловіки йдуть на компроміси частіше, аніж жінки (27% проти 20%). Адже вони хочуть догодити своїй партнерці. Зокрема, 20% чоловіків сказали, що їхня партнерка має останнє слово щодо того, що вони їдять, а 16% жінок відповіли, що вони дають своє схвалення.

Пари сваряться через вибір їжі Фото: Pixabay.com

Якби вони не були зі своїм нинішнім партнером, 24% сказали, що не розглядали б можливість зустрічатися з кимось, хто має інші дієтичні вимоги, аніж вони самі.

Дослідження показало, що понад три з 10 пар (32%) відповіли, що планування харчування допомогло б їм легше вирішити, що їм їсти.

Тоді як 30% сказали, що більше варіантів було б ключем до згоди щодо того, що їсти, а найважливішим аспектом вибору їжі, на думку 43%, є смак. Тим часом 15% таємно замовляли улюблену страву за спиною свого партнера, щоб уникнути чергової сварки.

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