Студент играл в видеоигры 4 дня и 3 ночи подряд: его мозг буквально не выдержал

Тайваньская медсестра рассказала о шокирующем случае со студентом университета, у которого случилось кровоизлияние в мозг после того, как он без перерыва играл в видеоигры в течение четырёх дней и трёх ночей.

По словам сотрудницы отделения интенсивной терапии Лин Тин, у парня разорвалась мозговая артерия. Ведь он буквально проводил каждую минуту своего свободного времени перед монитором, что привело к катастрофическим последствиям, пишет Oddity Central.

Несмотря на все попытки матери убедить его выключить компьютер и немного отдохнуть, юноша почти без перерыва играл в онлайн-игру, делая лишь короткие перерывы на туалет и перекус. Но после четырёх дней и трёх ночей игры юноша потерял сознание.

По словам матери мальчика, он пытался сходить в туалет посреди ночи, но внезапно закричал от боли и упал на пол без сознания. Его срочно доставили в больницу, где ему поставили диагноз "разрыв мозговой артерии", что привело к сильному кровотечению.

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Врачи провели экстренную операцию, чтобы спасти жизнь юноши, но их прогноз был неутешительным. Студент находился без сознания под аппаратом искусственного дыхания. Его семья продолжала надеяться, что он в конце концов очнется, но через несколько месяцев они приняли мучительное решение отключить парня от систем, поддерживающих его жизнь.

Линь Тин вспомнила о мучительных моментах, когда семья юноши прощалась с ним в последний раз, и выразила надежду, что молодые люди воспримут эту поучительную историю как предупреждение о том, что кровоизлияние в мозг представляет опасность не только для пожилых людей.

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