Студент грав у відеоігри 4 дні та 3 ночі поспіль: його мозок буквально не витримав

Тайванська медсестра поділилася шокуючим випадком студента університету, який переніс крововилив у мозок після того, як безперервно грав у відеоігри протягом чотирьох днів і трьох ночей.

За словами працівниці відділення інтенсивної терапії Лін Тінг, у хлопця розірвалася мозковий артерія. Адже він буквально проводив кожну хвилину свого вільного дня перед монітором, що мало катастрофічні наслідки, пише Oddity Central.

Незважаючи на всі зусилля матері переконати його вимкнути комп'ютер і трохи відпочити, юнак майже безперервно грав в онлайн-гру, з короткими перервами на туалет та перекус. Але після чотирьох днів і трьох ночей гри юнак втратив свідомість.

За словами матері хлопчика, він намагався сходити до туалету посеред ночі, але раптово закричав від болю та впав на підлогу без свідомості. Його терміново доставили до лікарні, де йому поставили діагноз розрив мозкової артерії, що спричинило сильну кровотечу.

Відео дня

Лікарі провели екстрену операцію, щоб врятувати життя юнака, але їхній прогноз був невтішний. Студент знаходився без свідомості під апаратом штучного дихання. Його родина продовжувала сподіватися, що він врешті-решт прокинеться, але через кілька місяців вони прийняли болісне рішення відключити хлопця від систем, які підтримували у ньому життя.

Лінь Тінг згадала болісні моменти, як родина юнака прощалася з ним востаннє, і висловила сподівання, що молоді люди сприймуть цю повчальну історію як попередження про те, що крововилив у мозок є ризиком не лише для людей похилого віку.

Нагадаємо, що 25-річній жінці поставили діагноз гострий панкреатит через екстремальну дієту, під час якої вона майже нічого не їла протягом шести днів, а на сьомий день вживала все без обмежень.

Джейн Крамметт щодня з'їдала по чотири банки сардин. За її словами, дієта допомогла відновити енергію і знизити рівень цукру в крові.

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