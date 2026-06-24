Не игрушка: LEGO создала машину-конструктор, которая побила мировой рекорд (видео)

Компания LEGO установила новый мировой рекорд в ходе испытаний самого быстрого управляемого автомобиля, кузов которого был собран из 327 906 элементов конструктора. Koenigsegg Sadair's Spear разогнался до колоссальных 111 км/ч.

Рекорд был посвящён новому набору Technic "Koenigsegg Sadair's Spear". Компания собрала его реальную версию из почти 328 000 элементов LEGO Technic и попросила тест-пилота Koenigsegg Маркуса Лундха прокатиться на нём по трассе в Гудвуде, пишет Top Gear.

Рекорд LEGO Technic

Таким образом, это уникальное мероприятие также установило новый рекорд самого быстрого автомобиля LEGO в мире, превысив предыдущий рекорд (50 км/ч) более чем вдвое.

Модель в натуральную величину выглядит как настоящее техническое чудо. Команда LEGO потратила на его сборку не менее 9400 часов, и он получился настолько невероятно реалистичным, что в движении он выглядит как настоящий Koenigsegg, а не как пластиковая скульптура.

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"Это была самая сложная сборка за самый короткий промежуток времени из всех моделей Lego Technic. В задании требовалось создать автомобиль Lego Technic, который мог бы развивать очень высокую скорость, поэтому мы поставили цель — 100 км/ч. Мы начали обсуждать это прошлым летом, но по-настоящему приступили к работе только в октябре. Весь проект длился семь с половиной месяцев. Еще одной задачей было включить знаменитый режим Ghost Mode от Koenigsegg. Это уже не просто модель, это транспортное средство", — рассказал главный дизайнер LEGO Любор Зелинка

Вес всего автомобиля составляет около 1800 килограммов, из которых 400 килограммов — это пластиковые элементы LEGO. Под сложным кузовом из LEGO находится изготовленное на заказ металлическое шасси, каркас безопасности в соответствии со спецификацией FIA, карбоновые колеса Koenigsegg и система подвески.

В отличие от настоящего копья Sadair, автомобиль LEGO оснащён небольшим электродвигателем, который оказался достаточно мощным, чтобы разогнать автомобиль до 111 км/ч.

Напомним, что 20 июня 2026 года Петер Кирхофф из немецкого города Шпрокхевель преодолел отметку в миллион километров на своём дизельном MINI Cooper D 2014 года выпуска как раз к 25-летию производства современных MINI.

Кроме того, компания Lego выпустила самый большой набор за всю историю, состоящий из 12 060 деталей. Таким образом, создатели конструктора отдали дань уважения автору одного из самых грандиозных архитектурных сооружений.