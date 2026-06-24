Не іграшка: LEGO створила машину-конструктор, яка побила світовий рекорд (відео)

LEGO встановила новий світовий рекорд при випробуванні найшвидшого керованого автомобіля, корпус якого був зібраний з 327 906 елементів конструктора. Koenigsegg Sadair's Spear розігнався до колосальних 111 км/год.

Рекорд був присвячений до нового набору Technic Koenigsegg Sadair's Spear. Компанія зібрала його реальну версію з майже 328 000 елементів LEGO Technic та попросила тест-пілота Koenigsegg Маркуса Лундха проїхатися на ньому на трасі в Гудвуді, пише Top Gear.

Рекорд LEGO Technic

Відтак, цей унікальний захід також встановив новий рекорд найшвидшого автомобіля LEGO у світі, перевищивши попередній рекорд (50 км/год) більш ніж удвічі.

Авто в натуральну величину виглядає, як справжнє технічне диво. Команда LEGO витратила на його складання не менше 9400 годин, і він вийшов настільки неймовірно реалістичним, що в русі він виглядає як справжній Koenigsegg, а не як пластикова скульптура.

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"Це була найскладніша збірка за найкоротший проміжок часу з усіх машинок Lego Technic. У завданні вимагалося створити автомобіль Lego Technic, який міг би розвивати дуже високу швидкість, тому ми встановили ціль у 100 км/год. Ми почали говорити про це минулого літа, але по-справжньому розпочали роботу лише в жовтні. Весь проект тривав сім з половиною місяців. Іншим завданням було включити знаменитий режим Ghost Mode від Koenigsegg. Це вже не просто модель, це транспортний засіб", — розповіволовний дизайнер LEGO Любор Зелінка

Весь автомобіль важить близько 1800 кілограмів, з яких 400 кілограмів — це пластикові елементи LEGO. Під складним кузовом LEGO знаходиться виготовлене на замовлення металеве шасі, каркас безпеки за специфікацією FIA, карбонові колеса Koenigsegg та система підвіски.

На відміну від справжнього списа Sadair, автомобіль LEGO оснащений невеликим електродвигуном, який виявився достатньо потужним, щоб розігнати автомобіль до 111 км/год.

Нагадаємо, що 20 червня 2026 року Петер Кірхофф із німецького міста Шпрокхевель подолав позначку в мільйон кілометрів на своєму дизельному MINI Cooper D 2014 року випуску якраз до 25-річчя виробництва сучасних MINI.

Також компанія Lego випустила найбільший набір за всю історію, що складається з 12 060 деталей. Таким чином автори конструктора віддали данину поваги автору однієї з найамбітніших архітектурних споруд.