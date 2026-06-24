Позвонила в полицию: таинственное послание в бутылке, приплывшей из моря, напугало женщину (фото)
В Великобритании женщина обратилась в полицию после того, как на пляже нашла бутылку со странным посланием внутри.
Инцидент произошёл в районе залива Голуэй в Ирландии. Во время прогулки вдоль побережья женщина нашла бутылку в песке. Открыв её, она увидела, что внутри находился листок с текстом, содержащим призыв о помощи, пишет Mirror.
Женщина рассказала, что бутылка была запечатана пробкой и воском, от неё исходил резкий запах, а на поверхности был необычный налёт. Внутри находилась записка, написанная на нескольких языках, которую она частично перевела.
В тексте содержались фразы, напоминающие мольбы о помощи, упоминания о трёх людях, которые "пропали без вести с 20 декабря", а также о возможном нахождении на неизвестном острове и наличии раненых.
Испугавшись содержания письма, женщина решила не игнорировать находку и обратилась в полицию, чтобы там проверили подлинность письма.
В соцсетях мнения пользователей разделились: одни считают, что это, возможно, шутка, а другие — потенциальный и реальный сигнал бедствия.
Кроме того, некоторые пользователи предположили, что координаты места находки и океанические течения могут помочь установить происхождение бутылки, если сообщение достоверно. Другие участники обсуждения отметили, что даже если это фейк, обращение в полицию было правильным решением.
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