Позвонила в полицию: таинственное послание в бутылке, приплывшей из моря, напугало женщину (фото)

В Великобритании женщина обратилась в полицию после того, как на пляже нашла бутылку со странным посланием внутри.

Инцидент произошёл в районе залива Голуэй в Ирландии. Во время прогулки вдоль побережья женщина нашла бутылку в песке. Открыв её, она увидела, что внутри находился листок с текстом, содержащим призыв о помощи, пишет Mirror.

Женщина рассказала, что бутылка была запечатана пробкой и воском, от неё исходил резкий запах, а на поверхности был необычный налёт. Внутри находилась записка, написанная на нескольких языках, которую она частично перевела.

Женщина нашла послание в бутылке Фото: Скриншот

В тексте содержались фразы, напоминающие мольбы о помощи, упоминания о трёх людях, которые "пропали без вести с 20 декабря", а также о возможном нахождении на неизвестном острове и наличии раненых.

Відео дня

Испугавшись содержания письма, женщина решила не игнорировать находку и обратилась в полицию, чтобы там проверили подлинность письма.

В соцсетях мнения пользователей разделились: одни считают, что это, возможно, шутка, а другие — потенциальный и реальный сигнал бедствия.

Кроме того, некоторые пользователи предположили, что координаты места находки и океанические течения могут помочь установить происхождение бутылки, если сообщение достоверно. Другие участники обсуждения отметили, что даже если это фейк, обращение в полицию было правильным решением.

Напомним, что Донни Маклин ремонтировал свой дом, когда сделал неожиданное открытие за кухонным шкафчиком . Британец обнаружил во время ремонта интересный сюрприз, которому уже более 40 лет.

Кроме того, в Великобритании Пол Седдон и его дочь разобрали старую швейную машинку, которую мужчина купил в местном антикварном магазине, но они и не подозревали, какой сюрприз ждёт их внутри прибора.