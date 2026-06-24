Зателефонувала до поліції: таємниче послання в пляшці з моря перелякало жінку (фото)

У Британії жінка звернулася до поліції після того, як на пляжі знайшла пляшку з дивним посланням усередині.

Інцидент трипився у районі затоки Голуей в Ірландії. Жінка під час прогулянки вздовж узбережжя знайшла пляшку в піску. Відкривши її, вона побачила, що усередині знаходився папір із текстом, який містив заклик про допомогу, пише Mirror.

Жінка розповіла, що пляшка була запечатана корком і воском та мала різкий запах і незвичний наліт з верху. Усерединібула записка, написана кількома мовами, яку вона частково переклала.

Жінка знайшла послання у пляшці Фото: Скріншот

У тексті були фрази на кшталт благання про допомогу, згадки про трьох людей, які "загубилися з 20 грудня", а також про ймовірне знаходження на невідомому острові й наявність поранених.

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Злякавшись змісту, жінка вирішила не ігнорувати знахідку та звернулася до поліції, аби вони перевірили достовірність листа.

У соцмережах думки користувачів розділилися: одні вважають, що це можливий жарт, а інші — потенційний та реальний сигнал лиха.

Крім того, окремі юзери припустили, що координати місця знахідки та океанічні течії можуть допомогти знайти походження пляшки, якщо повідомлення справжнє. Інші дописувачі зауважили, що навіть у разі фейку звернення до поліції було правильним рішенням.

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