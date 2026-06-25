Архитектурное чудо: как выглядит "Дом в доме", который уже более 100 лет поражает воображение туристов (видео)

Расположенный на хорватском острове Брач "Дом в доме" — это загадочная архитектурная аномалия, которая восхищает людей уже более века.

В городе Бол на острове Брач расположено одно из самых интересных зданий на побережье Адриатики. Архитектурный памятник с метким названием "Дом в доме", также известный как "Палок", расположен совсем рядом с центром города. Она выглядит как старое, недостроенное здание, но только зайдя внутрь, можно понять, что на самом деле это сооружение, в котором находится еще один дом, пишет Oddity Central.

Сверху создается впечатление, будто меньший дом "заключён" в стенах большего, недостроенного дворца. Согласно местной легенде, это действительно так. Никто точно не знает, как появился "Дом в доме", но если верить самой популярной версии, то всё начиналось как "дом из гвоздей", упрямый владелец которого отказался его продать.

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Легенда гласит, что в конце XIX века уважаемая и состоятельная семья Вуковичей, занимавшаяся морским делом, решила построить в Боле грандиозную резиденцию. Они начали скупать землю в городе, предлагая за каждый участок цены выше рыночных, поэтому местные жители были более чем рады расстаться со своей собственностью — все, кроме Марко, которого прозвали "Сила".

Дом в городе Бол на острове Брач

Несмотря на все попытки семьи Вуковичей убедить Марко продать свой дом, он не соглашался, поэтому состоятельная семья решила заставить его уехать. Они начали строить свой дворец прямо вокруг дома Силы, всего в нескольких метрах от него, надеясь, что чувство клаустрофобии в конце концов заставит его продать дом.

А трое братьев Вукович погибли в море во время путешествия, в ходе которого они собирались закупить материалы, необходимые для завершения строительства. Проект был заброшен, но Марко Сила, как утверждается, продолжал жить в своём доме до конца своих дней.

Невозможно сказать, насколько точна легенда о доме в доме, но одно можно сказать точно — эта архитектурная причуда сейчас является одной из главных достопримечательностей острова Брач и символом стойкости.

Напомним, что кафе Gushi Cliff Coffee в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая позволяет посетителям насладиться чашкой кофе на склоне скалы, на высоте 60 метров над порывами ветра.

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