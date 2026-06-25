Архітектурне диво: як виглядає "Будинок в будинку", що понад 100 років бентежить туристів (відео)

Розташований на хорватському острові Брач "Будинок у будинку" — це загадкова архітектурна аномалія, яка захоплює людей вже понад століття.

У місті Бол на острові Брач ​​розташована одна з найцікавіших будівель на Адріатичному узбережжі. Архітектурна пам'ятка з влучною назвою "Будинок у будинку", також відома як "Палок", розташована дуже близько до центру міста. Вона виглядає як стара, недобудована будівля, але тільки зайшовши всередину, можна зрозуміти, що насправді це споруда, в якій є ще один будинок, пише Oddity Central.

Зверху вона виглядає так, ніби менший будинок "замкнений" у стінах більшого, недобудованого палацу. Згідно з місцевою легендою, це дійсно так. Ніхто точно не знає, як з'явився "Будинок у будинку", але якщо вірити найпопулярнішій історії, то все починалося як "будинок з цвяхів", впертий власник якого відмовився його продати.

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Легенда свідчить, що наприкінці 19 століття шанована та заможна морська родина Вуковичів вирішила побудувати в Болі грандіозну резиденцію. Вони почали скуповувати землю в місті, пропонуючи за кожну ділянку ціни вище ринкових, тому місцеві жителі були більш ніж раді розлучитися зі своєю власністю, усі, крім Марко, якого прозвали "Сила".

Будинок у місті Бол на острові Брач

Незважаючи на всі зусилля родини Вуковичів переконати Марко продати свій будинок, він не погоджувався, тому заможна родина вирішила змусити його виїхати. Вони почали будувати свій палац прямо навколо будинку Сили, лише за кілька метрів від нього, сподіваючись, що відчуття клаустрофобії зрештою змусить його продати будинок.

А троє братів Вукович загинули в морі під час подорожі, щоб купити матеріали, необхідні для завершення будівництва. Проєкт було закинуто, але Марко Сила, як стверджується, продовжував жити у своєму будинку в будинку до кінця свого життя.

Неможливо знати, наскільки точна легенда про будинок у будинку, але одне можна сказати точно – ця архітектурна дивакуватість зараз є однією з головних визначних пам'яток острова Брач ​​і символом стійкості.

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