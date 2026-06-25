Вышел на публику: Путина застукали за странным занятием в самолете (фото)

Российскому президенту Владимиру Путину очень понравилась гигантская кабина пилотов, поскольку на серии весьма странных снимков видно, как диктатор гладит её, при этом на его лице застыло совершенно непонятное выражение.

Главу Кремля сфотографировали, когда он нежно гладил кабину пилотов. Странную серию снимков опубликовали в Кремле. На них видно Путина в летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском, пишет Daily Star.

В ходе своего визита диктатор впервые ознакомился с некоторыми из новейших российских самолетов, в частности, со среднемагистральным пассажирским самолётом нового поколения "Яковлев МС-21–310" и турбовинтовым самолётом Ил-114–300.

Владимир Путин Фото: Скриншот

Его сопровождали первый вице-премьер-министр Денис Мантуров, вице-премьер-министр Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф, председатель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров и генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Вадим Бадеха.

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Путин на производстве в России Фото: Скриншот

После обычных любезностей и речи Путин поднялся на борт самолета Sukhoi SJ-100, который является полностью российским пассажирским реактивным самолетом. Известно, что с 2012 года этот же самолёт потерпел пять аварий, в результате которых погибло 89 человек.

Путин осмотрел новый российский самолет Фото: Скриншот

"Находясь в самолете, его сфотографировали в кабине пилота, и он, казалось бы, был ею очень доволен. Он внимательно рассматривал каждый возможный деталь — от интерьера до экстерьера с опущенными окнами. На одном снимке он сжимает губы, сильно поглаживая их, а на другом — Путин смотрит на оператора довольно подозрительно, словно его поймали на съемке чего-то, чего он не должен был видеть", — пишет издание.

Кроме того, Путин выступил с громкой речью, в которой заявил, что Россия является одной из немногих стран мира, способных поддерживать полный цикл производства авиационных двигателей, что является важным показателем наших возможностей.

Напомним, что общественная деятельница Маргарита Сичкарь рассказала подробности своей встречи с Владимиром Путиным в конце 1990-х годов. Тогда она организовывала закрытый ужин для руководителей правительств Украины и России в своём московском ресторане "Гетман".

Старинные фотографии 1920 и 1941 годов, на которых запечатлены мужчины, поразительно похожие на Владимира Путина, породили теории заговора о якобы бессмертии российского диктатора и его способности путешествовать во времени.