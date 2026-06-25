"Он мне напомнил крысенка": рестораторша вспомнила, как готовила ужин для Путина (фото)

Общественная деятельница Маргарита Сичкарь рассказала подробности своей встречи с Владимиром Путиным в конце 1990-х годов. Тогда она организовывала закрытый ужин для глав правительств Украины и России в своём московском ресторане "Гетман".

Событие произошло в 1998 году на Арбате с участием тогдашних премьер-министров Валерия Пустовойтенко и Владимира Путина. Заведение было полностью закрыто для посторонних, а весь процесс контролировали спецслужбы. Подготовка к визиту была чрезвычайно строгой: еду тщательно проверяли несколько групп охраны, а внутри помещения непрерывно дежурили сотрудники ФСБ и представители украинской делегации. Об этом ресторатор рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Впечатления от внешности и поведения Путина

Сичкар призналась, что будущий российский диктатор очень удивил её своим появлением, поскольку оказался неожиданно низкого роста, словно ребёнок. Во время самого ужина политик вел себя крайне сдержанно, почти не участвовал в общей беседе и лишь изредка задавал простые вопросы о меню. Кроме того, женщина отметила, что Путин полностью лишен мужской харизмы, а этот эффект вокруг него просто создают другие люди.

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"Он напомнил мне крысенка. Глаза бегают, сидит, вертит головой, почти ничего не говорил", — сказала рестораторша.

Владимир Путин Фото: РИА Новости

О возможности изменить ход истории

На вопрос Дмитрия Гордона, не приходила ли ей в голову мысль навредить Путину во время ужина, Маргарита Сичкарь ответила, что не обладает экстрасенсорными способностями, позволяющими предвидеть будущее, поэтому тогда такие мысли ей даже в голову не приходили.

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