"Він мені нагадав щуреня": рестораторка пригадала, як готувала вечерю для Путіна (фото)

Громадська діячка Маргарита Січкар розповіла деталі своєї зустрічі з Володимиром Путіним наприкінці 1990-х років. Тоді вона організовувала закриту вечерю для керівників урядів України та Росії у своєму московському ресторані "Гетьман".

Подія відбулася у 1998 році на Арбаті за участю тодішніх прем’єр-міністрів Валерія Пустовойтенка та Володимира Путіна. Заклад повністю закрили для сторонніх, а весь процес контролювали спецслужби. Підготовка до візиту була надзвичайно жорсткою, адже їжу ретельно перевіряли кілька груп охорони, а всередині приміщення безперервно чергували співробітники ФСБ та представники української делегації. Про це рестораторка розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Враження від зовнішності та поведінки Путіна

Січкар зізналася, що майбутній російський диктатор дуже здивував її своєю появою, оскільки виявився неочікувано низького зросту, наче дитина. Під час самої вечері політик поводився вкрай стримано, майже не брав участі у загальній розмові та лише зрідка ставив прості запитання про меню. Крім того, жінка зазначила, що Путін повністю позбавлений чоловічої харизми, а цей ефект навколо нього просто створюють інші люди.

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"Він мені нагадав щуреня. Очі бігають, сидить, крутить головою, майже нічого не говорив", – сказала рестораторка.

Володимир Путін Фото: РИА Новости

Про можливість змінити хід історії

На запитання Дмитра Гордона, чи не виникало у неї думки нашкодити Путіну під час вечері, Маргарита Січкар відповіла, що не має екстрасенсорних здібностей, аби передбачити майбутнє, тому тоді такі ідеї їй навіть не спадали на думку.

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