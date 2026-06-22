Безсмертний диктатор: на старих світлинах 1920 та 1941 років "знайшли" Путіна (фото)

Старовинні фотографії 1920 та 1941 років, на яких зображені чоловіки, разюче схожі на Володимира Путіна, викликали теорії змови про нібито безсмертя російського диктатора та його здатність подорожувати в часі.

Прихильники дивної теорії стверджують, що очільник Кремля якимось чином пережив дві світові війни. Зокрема користувачі соцмережі знайшли фотографії 1920 та 1941 років, де зображені люди, що мають дивовижну схожість з Путіним, повідомляє Daily Star.

На обох зображеннях чоловіки з гострим носом і тонкими губами, що дуже схоже на риси Путіна з його молодих років, одягнені у військову форму,

На фотографії 1941 року, схоже, зображено російського військовослужбовця, який перебував на службі в Радянському Союзі під час Другої світової війни.

А фото з 1920 року було зроблено лише через два роки після завершення Першої світової війни.

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Хоча фотографії здаються неправдоподібними, вони вперше потрапили до уваги громадськості у 2015 році, тоді прихильники теорії змови гадали, чи має Путін доступ до технології подорожей у часі.

Конспірологи заявили, що Путін існує сотні років Фото: Скріншот

Ще одна теорія, яку розглядають у мережі — зображення вказують на нібито "безсмертні" якості Путіна.

Disclose.tv — німецький вебсайт відомий поширенням теорій змов, дезінформації та фейків також відреагував на ці кадри.

"У соціальних мережах поширюються фотографії 1920 та 1941 років. Деякі люди стверджують, що це фотографії Путіна. Фактично, прихильники тези про всемогутність і безсмертя Путіна запустили історію про те, що їхній президент — це міфічна істота, яка живе на нашій планеті сотні, тисячі років", — йдеться у повідомленні.

Автори публікації припускають: те, що колишні російські військовослужбовці мають схожість із сучасними, які живуть у сучасній комуністичній Росії, навряд чи має дивувати.

Але іноді людям здається, що Путін існує завжди, адже керує Росією з 1999 року.

Нагадаємо, що чоловік на ім'я Едвард стверджує, що він побував на 3000 років вперед. За його словами, Лос-Анджелес піде під воду. На відео в інтернеті чоловік показує фотографію, на якій у майбутньому Лос-Анджелес повністю занурений під воду.

Нагадаємо, що "мандрівник у часі" з 2198 року зробив моторошне пророцтво про океан.