Побачив 5000-й рік: "мандрівник у часі" каже, що відоме місто у США чекає катастрофа

Чоловік на ім'я Едвард стверджує, що він побував на 3000 років вперед. За його словами, Лос-Анджелес піде під воду.

На відео в інтернеті чоловік показує фотографію, на якій у майбутньому Лос-Анджелес повністю занурений під воду. Самопроголошений мандрівник у часі розповідає, що він прибув з майбутнього та показує фото що нібито доводить його слова, повідомляє Daily Star.

Дійсно через зміни клімату, що впливають на танення льодовиків, рівень океанів поступово підвищується. Екологи побоюються, що великі міста по всьому світу можуть постраждати від руйнівних повеней.

Едвард переконує, що він мандрівник у часі з 5000-го року. В інтерв'ю Apex TV на каналі YouTube, який спеціалізується на паранормальних історіях, він розповів, що брав участь у секретному експерименті з подорожей у часі у 2004 році та був відправлений на 3000 років у майбутнє.

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За його словами, він був шокований, коли потрапив у майбутнє.

Він розповів, що приземлився в Лос-Анджелесі, але той знаходився під водою, під величезною водоймою. Також Едвард заявив, що працював у лабораторії в Лос-Анджелесі, коли його нібито попросили подорожувати в часі, щоб зробити фотографії.

Мандрівник у часі про Лос-Анджелес Фото: Скріншот

Протягом усього інтерв'ю його обличчя залишалося прихованим, а її голос змінений, усе це нібито для захисту своєї особистості.

"Я розповім тобі історію, яка тебе вразить, і ти будеш здивований. Я з'явився в якомусь місці. Це було неймовірно. Я стояв на величезній дерев’яній платформі. Не тільки я, будинки, будівлі, звичайно, все зроблено з дерева. А потім я зрозумів, що це те саме місто, Лос-Анджелес, але під водою", — каже він.

Лос-Анджелес Фото: Скріншот

Також Едвард каже, що розмовляв з людьми, які жили у тому місті. Вони сказали йому, що потоп стався через зміну клімату.

Сьогодні багато людей називають себе мандрівниками в часі, але нічого з цього не було підтверджено. Подорожі в часі, попри теорії змови, продовжують залишатися неперевіреним досягненням. За даними NASA, такі подорожі в часі, які розповів Едвард, "бувають лише в книгах і фільмах".

Нагадаємо, що "мандрівник у часі" з 2198 року зробив моторошне пророцтво про океан.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у будинку загадкове послання про політ на Місяць. Записка пролежала у вентиляції понад 50 років. У посланні згадується політ Apollo 14 на Місяць, а сам текст був написаний від руки 2 лютого 1971 року. Знімок миттєво став вірусним у мережі.