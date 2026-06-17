Увидел 5000-й год: "путешественник во времени" утверждает, что известный город в США ждет катастрофа

Мужчина по имени Эдвард утверждает, что он побывал на 3000 лет в будущем. По его словам, Лос-Анджелес уйдет под воду.

На видео в интернете мужчина показывает фотографию, на которой Лос-Анджелес будущего полностью погружен под воду. Самопровозглашённый путешественник во времени рассказывает, что он прибыл из будущего, и показывает фотографию, которая якобы подтверждает его слова, сообщает Daily Star.

Действительно, из-за климатических изменений, влияющих на таяние ледников, уровень океанов постепенно повышается. Экологи опасаются, что крупные города по всему миру могут пострадать от разрушительных наводнений.

Эдвард утверждает, что он путешественник во времени из 5000 года. В интервью Apex TV на YouTube-канале, специализирующемся на паранормальных историях, он рассказал, что в 2004 году участвовал в секретном эксперименте по путешествиям во времени и был отправлен на 3000 лет в будущее.

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По его словам, он был в шоке, когда оказался в будущем.

Он рассказал, что приземлился в Лос-Анджелесе, но город находился под водой, под огромным водоёмом. Также Эдвард заявил, что работал в лаборатории в Лос-Анджелесе, когда его якобы попросили совершить путешествие во времени, чтобы сделать фотографии.

Путешественник во времени о Лос-Анджелесе Фото: Скриншот

На протяжении всего интервью его лицо оставалось скрытым, а её голос был изменен — всё это якобы для защиты своей личности.

"Я расскажу тебе историю, которая поразит тебя, и ты будешь удивлен. Я оказался в каком-то месте. Это было невероятно. Я стоял на огромной деревянной платформе. Не только я — дома, здания, конечно, всё было сделано из дерева. А потом я понял, что это тот самый город, Лос-Анджелес, но под водой", — говорит он.

Лос-Анджелес Фото: Скриншот

Кроме того, Эдвард говорит, что разговаривал с людьми, которые жили в том городе. Они рассказали ему, что наводнение произошло из-за изменения климата.

Сегодня многие люди называют себя путешественниками во времени, но ничто из этого не было подтверждено. Путешествия во времени, несмотря на теории заговора, по-прежнему остаются неподтвержденным явлением. По данным NASA, такие путешествия во времени, о которых рассказал Эдвард, "бывают только в книгах и фильмах".

Напомним, что "путешественник во времени" из 2198 года сделал жуткое предсказание об океане.

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