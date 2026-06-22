Бессмертный диктатор: на старых фотографиях 1920 и 1941 годов "обнаружили" Путина (фото)

Старинные фотографии 1920 и 1941 годов, на которых запечатлены мужчины, поразительно похожие на Владимира Путина, породили теории заговора о якобы бессмертии российского диктатора и его способности путешествовать во времени.

Сторонники этой странной теории утверждают, что глава Кремля каким-то образом пережил две мировые войны. В частности, пользователи соцсети нашли фотографии 1920 и 1941 годов, на которых запечатлены люди, удивительно похожие на Путина, сообщает Daily Star.

На обоих изображениях мужчины с острым носом и тонкими губами, что очень напоминает черты лица Путина в молодости, одеты в военную форму,

На фотографии 1941 года, по-видимому, запечатлён российский военнослужащий, находившийся на службе в Советском Союзе во время Второй мировой войны.

А фотография 1920 года была сделана всего через два года после окончания Первой мировой войны.

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Хотя фотографии кажутся неправдоподобными, они впервые привлекли внимание общественности в 2015 году, и тогда сторонники теории заговора задавались вопросом, имеет ли Путин доступ к технологии путешествий во времени.

Конспирологи заявили, что Путин существует уже сотни лет Фото: Скриншот

Еще одна теория, которую обсуждают в сети, — изображения указывают на якобы "бессмертные" качества Путина.

Disclose.tv — немецкий сайт, известный распространением теорий заговора, дезинформации и фейков, также отреагировал на эти кадры.

"В социальных сетях распространяются фотографии 1920 и 1941 годов. Некоторые люди утверждают, что это фотографии Путина. Фактически, сторонники тезиса о всемогуществе и бессмертии Путина запустили историю о том, что их президент — это мифическое существо, которое живет на нашей планете сотни, тысячи лет", — говорится в сообщении.

Авторы публикации полагают: то, что бывшие российские военнослужащие имеют сходство с нынешними, живущими в современной коммунистической России, вряд ли должно удивлять.

Но иногда людям кажется, что Путин существует с незапамятных времён, ведь он руководит Россией с 1999 года.

Напомним, что мужчина по имени Эдвард утверждает, что побывал на 3000 лет в будущем. По его словам, Лос-Анджелес уйдет под воду. На видео в интернете мужчина показывает фотографию, на которой в будущем Лос-Анджелес полностью погружён под воду.

Напомним, что "путешественник во времени" из 2198 года сделал жуткое предсказание об океане.