Вийшов на публіку: Путіна застукали за дивним заняттям у літаку (фото)

Російському президенту Володимиру Путіну дуже сподобалася гігантська кабіна пілотів, оскільки серія дуже дивних знімків показує, як диктатор гладить її, маючи дуже незрозумілий вираз обличчя.

Очільника Кремля сфотографували, коли він ніжно гладив кабіну пілотів. Дивну серію знімків, опублікували у Кремлі. На них видно Путіна в льотно-дослідному інституті імені Громова в Жуковському, пише Daily Star.

Під час свого візиту диктатор вперше ознайомився з деякими з найновіших російських літаків, зокрема, з середньомагістральним пасажирським літаком нового покоління Яковлєв МС-21–310 та турбогвинтовим літаком Іл-114–300.

Володимир Путін Фото: Скріншот

Його супроводжували перший віце-прем'єр-міністр Денис Мантуров, віце-прем'єр-міністр Віталій Савельєв, міністр промисловості і торгівлі Антон Аліханов, міністр фінансів Антон Сілуанов, генеральний директор "Ростеху" Сергій Чемезов, президент і голова правління Ощадбанку Росії Герман Греф, голова Федерального агентства повітряного транспорту Дмитро Ядров та генеральний директор ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" Вадим Бадеха.

Відео дня

Путін на виробництві в Росії Фото: Скріншот

Після звичайних люб’язностей та промови Путін піднявся на борт літака Sukhoi SJ-100, який є повністю російським пасажирським реактивним літаком. Відомо, що що з 2012 року цей самий літак потрапив у п’ять аварій, в результаті яких загинуло 89 осіб.

Путін оглянув новий російський літак Фото: Скріншот

"Перебуваючи в літаку, його сфотографували в кабіні пілота, і він, здавалося б, був дуже нею задоволений. Він пестив кожен можливий аспект – від інтер'єру до екстер'єру з опущеними вікнами. На одному зображенні він стискає губи, сильно погладжуючи їх, а на іншому — Путін дивиться на оператора досить підозріло, ніби його спіймали на зйомці чогось, чого він не повинен був бачити", — пише видання.

Також Путін виголосив гучну промову, в якій заявив, що Росія є однією з небагатьох країн світу, здатних підтримувати повний цикл виробництва авіаційних двигунів, що є значним показником наших можливостей.

Нагадаємо, що громадська діячка Маргарита Січкар розповіла деталі своєї зустрічі з Володимиром Путіним наприкінці 1990-х років. Тоді вона організовувала закриту вечерю для керівників урядів України та Росії у своєму московському ресторані "Гетьман".

Старовинні фотографії 1920 та 1941 років, на яких зображені чоловіки, разюче схожі на Володимира Путіна, викликали теорії змови про нібито безсмертя російського диктатора та його здатність подорожувати в часі.