Язык тела домашних питомцев: почему кошки переворачиваются на спину

Кошки известны своим игривым и ласковым нравом, но одним из самых милых проявлений их поведения является момент, когда они переворачиваются на спину, чтобы показать живот.

Любой преданный владелец кошки считает, что их питомцы просто хотят, чтобы их взяли на руки или погладили. Но может быть и другая причина. Сертифицированный специалист по поведению кошек раскрыла причину такого очаровательного поведения, и это не всегда просьба погладить животик, пишет Mirror.

Имея более 30 лет опыта ухода за кошками, Аманда Кэмпион делится своим опытом на своей странице в TikTok.

"Когда кошка ложится на бок, это приглашение к взаимодействию и проявление доверия, но это не всегда означает, что можно погладить её по животу", — говорит она.

Аманда утверждает, что такое поведение свидетельствует о "доверии, комфорте и готовности проявить уязвимость", показывая, что они "доверяют вам". Это также может свидетельствовать о том, что ваш питомец находится в "игривом настроении" и стремится взаимодействовать с вами.

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Что означает, когда кот переворачивается на спину?

Чтобы лучше понять их текущее настроение, важно внимательно следить за их языком тела.

"Если они кажутся расслабленными, то их тело будет очень, очень мягким. Если они испытывают напряжение, то их тело будет гораздо более упругим. Если их хвост дергается или уши прижимаются к голове, они точно не хотят никакого внимания и не хотят, чтобы им чесали живот", — говорит она.

Эксперт предупреждает, что крайне важно "всегда прислушиваться к сигналам их тела".

Поведение кошек Фото: Threads

Социальная роль кошек

Филлис Мейер, сертифицированный ветеринарный техник из Колорадо, объяснила, что такое "социальная роль", отметив, что кошки демонстрируют такое поведение, когда играют с игрушками, во время ласкового общения с человеком, чтобы показать, что хотят поиграть, или просто когда они расслаблены и нашли удобное место для отдыха.

Если ваша кошка показывает животик, самым разумным будет обратить на неё внимание и позволить ей понюхать вашу руку, прежде чем погладить её по голове и, возможно, начать игру.

"Хотя может показаться, что он просит вас погладить его живот, большинство кошек просто дают вам понять, что чувствуют себя игривыми, в безопасности и защищёнными. Ваша кошка может воспринять поглаживание живота как агрессию и отреагировать зубами и когтями! Конечно, есть кошки, которым, кажется, нравится, когда им поглаживают животик. Убедитесь, что вы хорошо знаете кошку, прежде чем попадать в "медвежью ловушку", — говорит она.

Напомним, что часто говорят, будто кошки — эгоистичные животные, поскольку они кажутся независимыми и отстранёнными. Но если присмотреться внимательно, то некоторые их жесты свидетельствуют о преданности хозяину. Специалисты утверждают, что понимание языка тела животного помогает лучше наладить связь с ним.

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