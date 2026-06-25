Мова тіла домашніх улюбленців: чому коти перевертаються на спину

Коти відомі своєю грайливою та ласкавою вдачею, але однією з наймиліших форм поведінки є момент, коли вони перевертаються на спину, щоб показати свій живіт.

Будь-який відданий власник кішки вважає, що їхні улюбленці просто хочуть на ручки або погладитися. Але може бути інша причина. Сертифікований спеціаліст з поведінки котів розкрила причину такої чарівної поведінки, і це не завжди благання про те, щоб погладити животик, пише Mirror.

Маючи понад 30 років досвіду догляду за котами, Аманда Кемпіон ділиться своїм досвідом на своїй сторінці у TikTok.

"Коли кішка плюхається на бік, це запрошення до взаємодії та виявлення довіри, але це не завжди означає доторкнутися до живота", — каже вона.

Аманда стверджує, що така поведінка сигналізує про "довіру, комфорт і готовність проявити вразливість", показуючи, що вони "вам довіряють". Це також може свідчити про те, що ваш улюбленець у "грайливому настрої" та прагне взаємодіяти з вами.

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Що означає, коли кіт перевертається на спину?

Щоб краще зрозуміти їхній поточний настрій, важливо звертати пильну увагу на мову їхнього тіла.

"Якщо вони здаються розслабленими, то їхнє тіло буде дуже, дуже м’яким. Якщо вони відчувають напругу, то їхнє тіло буде набагато пружнішим. Якщо їхній хвіст смикається або вуха сплющуються, вони точно не хочуть жодної уваги і не хочуть, щоб їм чухали живіт", — каже вона.

Експерт попереджає, що вкрай важливо "завжди поважати сигнали їхнього тіла".

Поведінка котів Фото: Threads

Соціальна роль котів

Філліс Мейєр, сертифікований ветеринарний технік з Колорадо, пояснила те, що називається "соціальною роллю", зазначивши, що коти демонструють таку поведінку, коли граються з іграшками, під час ласкавої взаємодії з людиною, щоб показати, що хочуть гратися, або просто коли вони розслаблені та знайшли комфортне місце для відпочинку.

Якщо ваша кішка показує животик, найрозумнішою реакцією буде звернути на неї увагу та дозволити їй понюхати вашу руку, перш ніж погладити її по голові та, можливо, розпочати гру.

"Хоча може здаватися, що він благає вас погладити його живіт, більшість котів просто дають вам зрозуміти, що вони почуваються грайливими, безпечними та захищеними. Ваш кіт може сприймати потирання живота як агресію та реагувати зубами та кігтями! Звичайно, є коти, яким, здається, подобається потирати животик. Переконайтеся, що ви знаєте кота, перш ніж лізти в "ведмежу пастку", — каже вона.

Нагадаємо, що часто кажуть, що коти — егоїстичні тварини, бо вони здаються незалежними та відстороненими. Але якщо придивитися уважно, то деякі їхні жести свідчать про відданість господарю. Фахівці переконують, що розуміння мови тіла тварини допомагає краще налагодити зв’язок із нею.

Раніше Фокус писав, що стурбована власниця кота звернулася за порадою до соціальних мереж, помітивши щось незвичайне в його зовнішньому вигляді. Дізнавшись правду, вона дуже занепокоїлась.