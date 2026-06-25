44-летний мужчина ежедневно тренировался в течение 3 лет: как он выглядит сегодня (фото)

44-летний японец недавно стал интернет-сенсацией после того, как продемонстрировал результаты, достигнутые благодаря ежедневным тренировкам по программе "OnePunch Man" в течение трёх лет.

В популярном японском манга-сериале "One-Punch Man" сотрудник магазина, работающий неполный рабочий день, на протяжении трёх лет подряд выполняет изнурительные физические тренировки, чтобы стать непобедимым супергероем, способным победить любого врага одним ударом. Его тренировочный план в течение 1096 дней подряд решил повторить мужчина средних лет, который затем продемонстрировал результат своего упорного труда, пишет Oddity Central.

Мужчина тренировался три года

Чтобы стать похожим на героя сериала, мужчина в течение трёх лет ежедневно делал 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 подъёмов мяча и пробегал 10 километров. Хотя этот комплекс упражнений и не превратил главного героя нашей истории в настоящего супергероя, он, безусловно, сделал его физическую трансформацию заметной.

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Таске начал 21 апреля 2023 года, когда ему было 41 год, его рост составлял 1,75 метра, а вес — 74,7 килограмма. Он был в неплохой форме по сравнению со многими другими людьми его возраста, но после трёх лет ежедневных тренировок разница поразительна. Он превратился из обычного офисного работника в мужчину с заметными шестью кубиками пресса, подтянутым телосложением и крепкой выносливостью.

За последние три года Тасуке пробежал 16 136 километров и выполнил 109 600 повторений отжиманий и приседаний с гантелями. И хотя он не уничтожил монстров одним ударом, не разгромил горы и не стал самым сильным существом во Вселенной, в реальной жизни он доказал, что настойчивость приносит очень заметные результаты.

В то же время эксперты предупреждают, что подражание такому экстремальному режиму тренировок может привести к серьезным травмам, особенно на начальном этапе, когда организм еще не полностью адаптировался к физическим нагрузкам. Поэтому их следует начинать выполнять под наблюдением специалистов.

Напомним, что мастер боевых искусств Чжан Лунсян уже 20 лет практикует древнее искусство кунг-фу "Железная песчаная ладонь", а его ладони вдвое толще ладоней среднестатистического взрослого мужчины.

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