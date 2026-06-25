44-річний чоловік щодня тренувався протягом 3 років: як він виглядає сьогодні (фото)

44-річний японець нещодавно став вірусним після того, як продемонстрував результати відтворення щоденного режиму тренувань OnePunch Man протягом трьох років.

У популярному японському манґа-серіалі One-Punch Man працівник магазину, що працює неповний робочий день, протягом трьох років поспіль виконує виснажливі фізичні тренування, щоб стати непереможним супергероєм, здатним перемогти будь-якого ворога одним ударом. Його тренувальний план протягом 1096 днів поспіль вирішив повторити чоловік середнього віку, який потім продемонстрував результат своєї наполегливої ​​праці, пише Oddity Central.

Чоловік тренувався три роки

Щоб стати як герой серіалу чоловік протягом трьох років щодня робив 100 віджимань, 100 присідань, 100 підйомів м'яча та пробігав 10 кілометрів. Хоча цей самий комплекс вправ не перетворив головного героя нашої історії на справжнього супергероя, він однозначно зробив його фізичну трансформацію помітно.

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Таске розпочав 21 квітня 2023 року, коли йому був 41 рік, його зріст становиви 1,75 метра, а вага 74,7 кілограма. Він був у непоганій формі порівняно з багатьма іншими людьми його віку, але після трьох років щоденних тренувань різниця вражає. Він перетворився із звичайного офісного працівника на чоловіка з помітними шістьма кубиками пресу, підтягнутою статурою та міцного витривалістю.

За останні три роки Тасуке пробіг 16 136 кілометрів і виконав 109 600 повторень віджимань, присідань з гантелями. І хоча він не знищив монстрів одним ударом, не розтрощив гори і не став найсильнішою істотою у Всесвіті. У реальному житті довів, що наполегливість, має дуже помітні результати.

Натомість експерти попереджають, що наслідування такого екстремального режиму тренувань може може призвести до серйозних травм, особливо на початку, коли тіло ще не повністю адаптувалося до фізичних тренувань. Тому їх варто починати виконувати під наглядом фахівців.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.