Проверьте, есть ли ваша кошка в списке: 7 пород, которые больше всего подвержены риску теплового удара

Владельцев кошек призывают уделять внимание своим питомцам. Ведь высокие температуры могут подвергнуть домашних животных опасности. Особенно это касается некоторых пород кошек, склонных к тепловому удару.

Это очень серьёзное состояние, которое может привести к сильному обезвоживанию, повреждению органов и даже смерти. Самой распространённой причиной теплового удара у кошек является случайное пребывание в жарком, плохо проветриваемом помещении, пишет Daily Mirror.

Кроме того, некоторые породы подвержены большему риску, поскольку им сложнее охлаждать тело. Если у вашей кошки наблюдаются признаки теплового удара, немедленно окажите ей помощь или обратитесь к ветеринару.

Быстрые действия чрезвычайно важны: чем быстрее вы окажете помощь животному, тем выше его шансы на выздоровление.

Нормальная температура тела кошки колеблется в пределах 38,1–39,2 °C; она может немного повыситься, если у кошки поднялась температура из-за болезни.

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"Однако, если температура тела вашей кошки превышает 40 °C, ей грозит тепловой удар, который может привести к сильному обезвоживанию, судорогам, нарушениям свертываемости крови, повреждению органов, коме и смерти", — предупреждают специалисты.

Породы кошек, которые подвержены наибольшему риску теплового удара

Персидская кошка

Ветеринары назвали породы кошек, которые подвержены наибольшему риску теплового удара Фото: Из открытых источников

Эти кошки очень подвержены тепловому удару из-за своих плоских мордочек и длинной, густой шерсти. Такие кошки, как персы, испытывают проблемы с отводом тепла, поскольку у них гораздо меньше пространства в носу. Это подвергает их гораздо более высокому риску теплового удара даже в, казалось бы, прохладные дни.

Гималайские

Какие породы кошек больше всего страдают от жары Фото: Из открытых источников

Они подвержены тепловому истощению и тепловому удару из-за своих плоских мордочек и густой шерсти, как и персидские кошки.

Экзотические короткошерстные (на главном фото)

У этих кошек также плоские мордочки, а это означает, что им трудно регулировать температуру тела даже в отсутствие жары, несмотря на короткую шерсть.

Бирманская кошка

Какие породы кошек подвержены риску теплового удара Фото: Из открытых источников

У таких кошек также укороченные носы, что может повысить риск теплового удара.

Шотландские вислоухие

Породы кошек, которые больше всего страдают от жары Фото: Из открытых источников

У этих кошек также укороченный нос с узкими ноздрями, что может вызывать затруднения с дыханием. Это затрудняет переносимость жары у представителей этой породы.

Регдоллы

Какие кошки больше всего страдают от жары Фото: Из открытых источников

Из-за длинной, густой шерсти и густого подшёрстка представители этой породы могут плохо переносить жару. Благодаря своей шерсти они легко удерживают тепло, а риск теплового удара выше, если у них ещё и избыточный вес.

Мэйн-куны

Признаки теплового удара у кошек Фото: Из открытых источников

Их густая, плотная двойная шерсть и крупные размеры могут удерживать тепло тела. Кошки потеют через лапы и охлаждаются во время ухода за шерстью, поэтому сильная жара может стать проблемой для этой породы.

Признаки теплового удара у кошек

К распространённым признакам теплового удара у кошек относятся:

Одышка и учащенное дыхание

Ярко-красные/темно-красные или иногда очень бледные десны

Рвота

Диарея (иногда с кровью)

Слабость

Растерянность

Пошатывание и коллапс

Судороги

Слепота

Потеря сознания

Как предотвратить тепловой удар у кошек

Вот основные меры, которые вы можете принять для предотвращения теплового удара у кошек. К ним относятся:

Обеспечение постоянного доступа к тени и воде

Всегда проверяйте сараи, теплицы, зимние сады и автомобили, прежде чем закрывать их

Никогда не оставляйте кошек в жаркой комнате или в месте с плохой вентиляцией

Никогда не оставляйте кошек в машине в жаркий день

Избегайте путешествий с кошкой в жаркое время года

Поддерживайте их здоровый вес, так как кошкам с лишним весом труднее охлаждаться.

Напомним, что некоторые привычные для людей продукты, которые мы употребляем каждый день, могут быть опасны для домашних питомцев. Особенно для кошек, ведь их организм очень чувствителен к некоторым веществам.

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