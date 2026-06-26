Перевірте, чи є ваш кіт у списку: 7 порід, які найбільше ризикують отримати тепловий удар

Власників котів закликають звертати увагу на своїх улюленців. Адже високі температури можуть наразити на небезпеку домашніх тварин. Особливо це стосується деяких порід котів, які схильні до теплового удару.

Це дуже серйозний стан, який може спричинити сильне зневоднення, пошкодження органів і навіть смерть. Найпоширенішою причиною теплового удару у котів є випадкове перебування в гарячому, погано провітрюваному приміщенні, пише Daily Mirror.

Також деякі породи піддаються більшому ризику, адже їм важче охолоджувати своє тіло. Якщо у вашої кішки спостерігаються ознаки теплового удару, негайно надайте їй допомогу або зверніться до ветеринара.

Швидкі дії є надзвичайно важливими: чим швидше ви допоможете тварині, тим вищі її шанси на одужання.

Нормальна температура тіла кішки коливається в межах 38,1-39,2°C, вона може трохи підвищитися, якщо у неї підвищена температура через хворобу.

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"Однак, якщо температура тіла вашої кішки перевищує 40°C, вона ризикує отримати тепловий удар, який може спричинити сильне зневоднення, судоми, проблеми зі згортанням крові, пошкодження органів, кому та смерть", — попереджають фахівці.

Породи котів, які найбільше ризикують отримати тепловий удар

Персидська кішка

Ветеринари назвали породи котів, які найбільше ризикують отримати тепловий удар Фото: З відкритих джерел

Ці кішки дуже схильні до теплового удару через свої плоскі мордочки та довгу, густу шерсть. Такі кішки, як перські, мають проблеми з виділенням тепла, оскільки у них набагато менше місця в носі. Це наражає їх на набагато вищий ризик теплового удару, навіть у, здавалося б, прохолодні дні.

Гімалайські

Які породи котів найбільше страждають від спеки Фото: З відкритих джерел

Вони схильні до теплового виснаження та теплового удару через свої плоскі морди та густу шерсть, як і перські кішки.

Екзотичні короткошерсті (на головному фото)

Ці кішки також мають плоскі мордочки, а це означає, що їм важко регулювати температуру тіла навіть за відсутності спеки, незважаючи на коротку шерсть.

Бірманська кішка

Які породи котів ризикують отримати тепловий удар Фото: З відкритих джерел

У таких котів також вкорочені носи, що може підвищити ризик теплового удару.

Шотландські висловухі

Породи котів, що найбільше страждають від спеки Фото: З відкритих джерел

Ці кішки також мають вкорочений ніс з вузькими ніздрями, що може призвести до труднощів з диханням. Це ускладнює перенесення спеки для цієї породи.

Регдолли

Які коти найбільше страждають від спеки Фото: З відкритих джерел

Через довгу, густу шерсть і густий підшерсток, ця порода може погано переносити спеку. Завдяки своїй шерсті вони легко утримують тепло, а ризик теплового удару вищий, якщо у них також надмірна вага.

Мейн-куни

Ознаки теплового удару у котів Фото: З відкритих джерел

Їхня густа, важка подвійна шерсть та великий розмір можуть затримувати тепло тіла. Коти пітніють через лапи та охолоджуються під час грумінгу, тому екстремальна спека може бути проблемою для цієї породи.

Ознаки теплового удару у котів

До поширених ознак теплового удару у котів належать:

Задишка та прискорене дихання

Яскраво/темно-червоні або іноді дуже бліді ясна

Блювання

Діарея (іноді з кров’ю)

Слабкість

Спантеличеність

Хитання та колапс

Судоми

Сліпота

Несвідомість

Як запобігти тепловому удару у котів

Ось ключові кроки, які ви можете зробити для запобігання тепловому удару у котів. До них належать:

Забезпечення постійного доступу до тіні та води

Завжди перевіряйте сараї, теплиці, зимові сади та автомобілі, перш ніж закривати їх

Ніколи не залишайте котів у спекотній кімнаті або місці з поганою вентиляцією

Ніколи не залишайте котів у машині в спекотний день

Уникайте подорожей з котом у спекотну пору року

Підтримуйте їхню здорову вагу, оскільки котам із зайвою вагою важче охолоджуватися.

Нагадаємо, що деякі звичні для людей продукти, які ми використовуємо щодня, можуть бути небезпечними для домашніх улюбленців. Особливо для котів, адже їхній організм дуже чутливий до деяких речовин.

Крім того, ми писали, якою була реакція котика на першу прогулянку. Впіймана реакція пухнастого на вихід "у люди" викликав у мережі потік саркастичних і смішних реплік.