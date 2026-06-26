Мужчины и женщины загорают отдельно: где в Европе есть пляж с разделением по половому признаку (видео)

Итальянский город Триест, расположенный на побережье Адриатического моря, имеет на своей территории последний в Европе пляж с разделением по половому признаку, где мужчины и женщины загорают отдельно. Их разделяет белая бетонная стена высотой 2,7 метра.

Основанный в 1903 году, "Баньо Марино Ла Лантерна", широко известный местным жителям как "Эль Педосин", является одним из самых популярных мест для подводного плавания в Триесте, но также и одним из самых противоречивых, пишет Oddity Central.

В начале и в середине 1900-х годов пляжи, где мужчины и женщины загорали отдельно, были обычным явлением. Они были созданы для женщин, чтобы те могли носить более откровенные купальники, не привлекая к себе внимания, но поскольку такие социальные нормы ушли в прошлое, разделенные по половому признаку пляжи буквально остались в прошлом — все, кроме одного: пляжа Педочин в Триесте.

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Стена, разделяющая полы в Педочине, простирается до мелководья Адриатического моря, за которым мужчины и женщины могут свободно общаться, если захотят. Однако галечная пляжная зона закрыта для представителей противоположного пола, там предусмотрены отдельные входы, а входной билет стоит 1,20 евро (1,4 доллара) с человека.

Разделенный пляж вызывает споры в обществе

Хотя большинство местных жителей считают Эль-Педосин важной частью местной истории и культуры, пляж время от времени вызывает споры. Например, недавно одна женщина вступила в жаркую перепалку с мужчинами, пробравшись на их часть пляжа.

Разделенный пляж в Италии

"Вы — кучка сексистских идиотов. Это форма дискриминации. Позор вам", — крикнула женщина, которая оказалась на этой территории, мужчинам, пытавшимся отвести её обратно в женскую часть пляжа.

По некоторым данным, женщина просто пыталась помочь мужу раздели их сына-инвалида, прежде чем вернуться в женскую часть пляжа, но для других мужчин это не имело большого значения.

Женщину вывели из зала до того, как спор успел перерасти в драку, но инцидент вызвал бурные дискуссии вокруг идеи разделения пляжей по половому признаку в Европе XXI века.

Хотя некоторые считают саму эту идею средневековой, местные жители, похоже, очень любят Эль-Педосин и его бетонную стену.

"Это не из Средневековья! Это часть истории Триеста. Ни один житель Триеста не хочет сносить эту стену!".

"Педосин — это часть традиций Триеста. Теперь он стал жертвой культуры отмены".

Напомним, что в Великобритании женщина обратилась в полицию после того, как на пляже нашла бутылку со странным посланием внутри. Инцидент произошёл в районе залива Голуэй в Ирландии. Женщина во время прогулки вдоль побережья нашла бутылку в песке.

Кроме того, один из самых красивых пляжей на острове Майорка под названием "Эс-Кому", который является частью Плайя-де-Муро — самого длинного пляжа курорта, страдает от морской травы. Туристы обожают там отдыхать, но сейчас он выглядит ужасно.