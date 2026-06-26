Чоловіки та жінки засмагають окремо: де у Європі досі існує пляж із поділом за статтю (відео)

Італійське місто Трієст, що на Адріатичному узбережжі Італії, має на своїй території останній в Європі пляж з розділеним за статтю місцем, де чоловіки та жінки засмагають окремо. Їх розділяє біла бетонна стіна заввишки 2,7 метра.

Заснований у 1903 році, "Баньо Маріно Ла Лантерна", широко відомий місцевим жителям як "Ель Педосін", є одним із найпопулярніших місць для підводного плавання в Трієсті, але також одним із найсуперечливіших, пише Oddity Central.

На початку та в середині 1900-х років пляжі, де чоловіки та жінки засмагали окремо, були звичним явищем. Вони були створені для жінок, дозволяючи їм носити більш відверті купальники, не привертаючи уваги, але оскільки такі соціальні норми відійшли в забуття, пляжі за статтю буквально пішли у минуле — усі, крім одного, пляжу Педочін у Трієсті.

Стіна, що розділяє статі на Педочіні, простягається на мілководдя Адріатичного моря, за яким чоловіки та жінки можуть вільно спілкуватися, якщо забажають. Однак галькова пляжна зона заборонена для протилежної статі, там є окремі входи та стягує 1,20 євро (1,4 долара) з особи.

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Розділений пляж викликає суперечки у суспільстві

Хоча більшість місцевих жителів вважають Ель-Педосін важливою частиною місцевої історії та культури, пляж час від часу викликає суперечки. Наприклад, нещодавно жінка вступила в гарячу суперечку з чоловіками, пробравшись на їхню сторону пляжу.

Розділений пляж в Італії

"Ви купа сексистських дурнів. Це форма дискримінації. Ганьба вам", — крикнула жінка, яка потрапила на територію, чоловікам, які намагалися провести її назад до жіночої частини пляжу.

За деякими джерелами, жінка лише намагалася допомогти чоловікові роздягнути їхнього сина-інваліда, перш ніж повернутися до жіночої частини пляжу, але це не мало великого значення для інших чоловіків.

Жінку вивели до того, як суперечка встигла перерости в бійку, але інцидент викликав гарячі дебати навколо ідеї пляжу розділеного за статтю в Європі 21-го століття.

Хоча деякі люди вважають саму ідею середньовічною, місцеві жителі, схоже, дуже люблять Ель-Педосін та його бетонну стіну.

"Це не з Середньовіччя! Це частина історії Трієста. Жоден трієстянин не хоче зносити цю стіну!".

"Педосін — це частина традицій Трієста. Тепер він став жертвою культури скасування".

Нагадаємо, що у Британії жінка звернулася до поліції після того, як на пляжі знайшла пляшку з дивним посланням усередині. Інцидент трипився у районі затоки Голуей в Ірландії. Жінка під час прогулянки вздовж узбережжя знайшла пляшку в піску.

Також один із найгарніших пляжів на острові Майорка під назвою "Ес-Кому", який є частиною Плайя-де-Муро — найдовшого пляжу курорту, потерпає від морської трави. Туристи обожнюють там відпочивати, але зараз він виглядає жахливо.