Все началось с городской легенды: сталкер обнаружил в лесу сотни старых заброшенных авто (видео)

Финский фотограф Юхо Хейнола услышал историю о "кладбище машин" посреди леса в одной местности. Мужчина решил проверить эту городскую легенду, которая поразила его, когда он прибыл на это самое место.

По словам Юхо, когда он оказался там, то не поверил своим глазам — на "кладбище" стояли десятки автомобилей разных марок, покрытых мхом и ржавчиной. Об этом финский блогер рассказал в ролике на YouTube.

"Я слышал слухи об этом странном месте, полном старых ржавых машин, заброшенных зданий и необычных мелких деталей, поэтому, конечно, мне пришлось увидеть это собственными глазами. Поскольку у меня с собой был фотоаппарат Fuji GFX100RF, это превратилось в сочетание фотографии, исследования заброшенных мест и просто попытки не наступить на слишком много ржавых гвоздей", — признается мужчина.

В своём блоге мужчина показывает десятки самых разных автомобилей в ретро-стиле. Также Юхо рассказывает, что ему несколько раз пришлось менять место съёмок из-за отсутствия проходов в этом "парке погибших машин".

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"Это была одновременно фотопрогулка, которая наполовину представляла собой исследование заброшенного места, а наполовину — мои размышления о том, как сотни автомобилей оказались посреди нигде", — добавил мужчина.

Ранее "Фокус" сообщал о топ-10 заброшенных ретроавтомобилей. Стоимость некоторых машин достигает нескольких миллионов долларов.

Впоследствии выяснилось, что это чрезвычайно редкий Plymouth GTX. С машины снято большинство деталей, кузов изъеден ржавчиной, а сама она стоит заброшенная в поле.