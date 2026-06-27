Все почалося з міської легенди: сталкер знайшов сотні вінтажних покинутих авто в лісі (відео)

Фінський фотограф Юхо Хейнола почув історію про "цвинтар машин" посеред лісу в одній місцевості. Чоловік вирішив перевірити цю міську легенду, яка вразила його, коли він прибув на те саме місце.

За словами Юхо, коли він опинився там, то не повірив побаченому — на "цвинтарі" перебували десятки автомобілів різних марок, покриті мохом та іржою. Про це фінський блогер розповів у ролику в Youtube.

"Я чув чутки про це дивне місце, повне старих ржавих машин, забутих будівель і незвичних маленьких деталей, тож звісно мені довелося побачити це на власні очі. Оскільки зі мною був фотоапарат Fuji GFX100RF, це перетворилося на поєднання фотографії, дослідження покинутих місць і просто намагання не наступити на занадто багато ржавих цвяхів", — зізнається чоловік.

У своєму влозі чоловік показує десятки різноманітних автомобілів ретростилю. Також Юхо розповідає, що йому кілька разів довелося змінювати місце зйомок через відсутність проходів у цьому "парку загиблих машин".

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"Це була водночас фотографічна прогулянка, де було наполовину дослідження покинутого місця, і наполовину — мої роздуми про те, як сотні автомобілів опинилися посеред нічого", — додав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв про топ-10 покинутих ретроавтомобілів. Вартість деяких машин сягає кількох мільйонів доларів.

Згодом стало відомо, що надзвичайно рідкісний Plymouth GTX. З машини знято більшість деталей, кузов поїла іржа, а сам він стоїть покинутий у полі.