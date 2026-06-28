Лучшее решение в жизни: женщина ушла из армии и зарабатывает в интернете бешеные деньги

Пэта Эмери уволилась из Королевских ВВС, заработав 10 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 595 тыс. гривен, за первый месяц работы онлайн. Теперь она зарабатывает в Интернете на контенте для взрослых шестизначную сумму в месяц и уверена, что это лучшее решение, которое она когда-либо принимала.

Бывшая британская военнослужащая и звезда пауэрлифтинга, покрытая множеством татуировок, говорит, что ее нынешняя жизнь зародилась как спонтанная идея во время карантина, но быстро превратилась в карьеру. Об этом пишет издание Daily Star.

Все изменилось, когда Пэта Эмери, работавшая инженером в Королевских ВВС, решила попробовать свои силы в другой сфере, надеясь погасить долги и выплатить кредит за машину. За несколько недель она заработала больше, чем ожидала, и поняла, что может навсегда оставить военную жизнь, которая на самом деле ей никогда не нравилась.

Пэта Эмери в армии Фото: из открытых источников

Пэта вступила в Королевские ВВС после разговора со своим уже бывшим парнем, который только что записался на службу и как раз проходил базовую подготовку. В то время девушка работала личным помощником для детей с аутизмом, но решила тоже записаться в армию.

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Во время службы Пэта увлеклась фитнесом, а впоследствии и пауэрлифтингом.

Пэта Эмери в спортзале Фото: соцсети

Когда начался карантин из-за Covid-19, она запаслась необходимым спортивным инвентарем, чтобы продолжать тренироваться дома. Но ей пришлось влезть в долги, так как цены на товары резко выросли из-за локдауна.

Пэта Эмери Фото: соцсети

Теперь женщина совмещает участие в национальных соревнованиях по пауэрлифтингу с онлайн-бизнесом. С тех пор ее доходы только выросли, и сейчас ее средний ежемесячный заработок составляет не менее 100 000 фунтов стерлингов, то есть почти 6 млн грн. Больше всего в своей новой работе она ценит не только деньги, но и возможность пообщаться с людьми.

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